Enzo Scarano: No he sido notificado sobre la inhabilitación

El exalcalde del municipio San Diego –Carabobo-, Enzo Scarano, ratificó este martes que no ha sido notificado sobre la decisión de la Contraloría General de la República –CGR- de inhabilitarlo para ejercer cargos públicos por los siguientes 15 años.

“No tengo ningún tipo de comunicación por parte de la CGR ni siquiera hay un cartel publicado. Yo no sé de dónde viene esa sentencia de 15 años concretamente, me extraña porque eso está rodando vía Twitter desde hace una semana atrás a través de una columna política de un medio de comunicación regional del gobierno”.

Destacó que precisamente ahora que anunció su candidatura a la gobernación de Carabobo, se divulga esta carta en la que la CRG lo inhabilita políticamente por 15 años. “No son 15 porque cuando gane la alcaldía de San Diego inmediatamente me hicieron un juicio express y me encarcelaron un año junto a Leopoldo López y Daniel Ceballos”.

“Al salir en libertad, al cumplir el año de condena, me lanzo como candidato a la primarias para diputado, soy el más votado del país, y el contralor me inhabilitó por un año, se termina esta inhabilitación y ahora de nuevo me inhabilitan, por 17 años que me han cortado mi carrera política”, denunció.

Scarano espera que el contralor Manuel Galindo, aclare lo que está sucediendo. “Creo que esto es un error, debe revisar bien, estamos hablando de 1 5 años, creo que a nadie le han colocado una pena de esa magnitud, creo que soy el típico ejemplo de todas las violaciones a los derechos en Venezuela”.

“Confío en que el contralor revisara lo que está pasando”, acotó.

Al referirse a las elecciones regionales, Scarano considera que la rectora del Consejo Nacional Electoral –CNE-, Tania de Amelio, esta mintiéndole al país. “La ley electoral es muy clara, tu puedes incluso inscribirte como iniciativa propia recogiendo firmas y puedes postularte como candidato”.

“No hay razón de ser porque algunos partidos no se hayan validado vayas a parar los procesos de elecciones a gobernadores, esto no es excusa para paralizar las elecciones (…) El gobierno no tiene intenciones de medirse en vista de que no tiene forma de ganar las elecciones”, finalizó.

DC|UR