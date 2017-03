Entérate a quien acompañó Sharlene en un tema musical

Sharlene continúa dando de qué hablar, en esta oportunidad acompañó a Don Omar en el tema “Encanto”.

Como lo han dado a saber ambas estrellas a través de sus redes sociales “Encanto” fue grabada en la ciudad de Miami. Además, este el primer single del tan esperado nuevo disco de Don Omar “La Sociedad Secreta”.

Según lo ha manifestado “El Rey” pronto se hará el tan esperado video de “Encanto”, tema que, cabe destacar, fue producido por Alcover y Robin “El Orfanato”.

“Para mi es un sueño hecho realidad el que Don Omar me llamara para grabar junto a él. Encanto es una canción hermosa con la que me sentí identificada desde que Don me mando la idea inicial, luego fuimos al estudio y la trabajamos juntos, me encanta esa parte del proceso creativo. Solo espero que a la gente le encante como a nosotros”, comentó Sharlene a su equipo de prensa, quienes fueron los encargados de difundir la información.

DC/CD