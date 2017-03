Encuentran la camiseta extraviada de Tom Brady en México

La búsqueda de la camiseta con la que Tom Brady ganó la Super Bowl LI ha llegado a su fin. La prenda que llevaba el quarterback de los New England Patriots durante la espectacular remontada de la final de la NFL se ha encontrado en México después de más de un mes de investigación.

La NFL ha colaborado con el equipo de seguridad de los Patriots y el FBI en la misión, y la valiosa camiseta ha aparecido en manos de un miembro acreditado de la prensa internacional. En su momento, estuvo valorada en 500 mil dólares.

The search is over.

Tom Brady's missing Super Bowl jerseys have been found: https://t.co/QZOHCne6wh pic.twitter.com/UA9zPPCbVZ

— NFL (@NFL) March 20, 2017