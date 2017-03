En el Zulia las panaderías están en crisis por falta de materia prima barata

Durante un recorrido por la capital zuliana, distintas panaderías fueron visitadas para indagar sobre el problema que se ha venido generando, en cuanto a la producción del pan.

Un venezolano necesita entre 150 y 200 bolívares para poder consumir el pan común francés o dulce. “La producción ha disminuido un 50%”, por las “irregularidades” que deben “atravesar” los gerentes para poder adquirir la materia prima.

Así lo expresó Haitam Aldoubal, gererente de la panadería Flor de San Francisco, quien comentó “a quien llegue le compro la harina, de no ser así me veo en la obligación de cerrar las puertas. Este negocio es lo único que me ayuda para mantener a mi familia; sin embargo, el precio de la actual harina que estoy comprando no me beneficia en nada, debo vender la pieza entre 150 y 200 bolívares. Anteriormente podía adquirir la harina a un menor precio; en este momento consigo por los bachaqueros”.

Sin existencia

En los distintos establecimientos visitados, era notoria la falta de pan en la vitrina. El comprador que habitualmente acostumbraba a tener el pan como alimento diario, se está viendo en la necesidad de suplirlo por cualquier otro producto que pueda ser más accesible a la hora de llevar el pan de cada día a su casa.

“Las ventas han bajado, claro que sí; el precio del pan oscilaba entre los 100 y 120 bolívares dependiendo el tipo de pan que prefiriera llevar el comprador; ahora lo vendemos en entre 180 y 200 debido al aumento de la harina. Antes éramos abastecidos por Monaca, Cargil o Distribuciones Elite, quien nos bajaba la harina a un precio accesible (14.000 mil bolívares el saco); en la actualidad la materia prima es traída desde Colombia y pagamos por ella 140.000 mil bolívares, 10 veces más de lo que nos costaba anteriormente. Hasta los momentos no hemos parado la producción”, comentó Pedro Rodríguez, gerente de la panadería e inversiones El Surtido C.A en Bella Vista.

Según los compradores encuestados por este rotativo, la calidad del pan no ha desmejorado en ninguna de las panaderías que suelen adquirir el pan. A su juicio, todo depende de la preparación y técnicas a aplicar por el experto en producción de panes.

Venta por kilo

En algunos lugares de la ciudad, el pan suele ser vendido por kilo, costando Bs. 5 mil el denominado pan francés y el pan dulce 6 mil.

Tanto compradores como panaderos, coincidieron al indicar que “si las ventas no aumentan en los próximos meses, las distintas panaderías se verán obligadas a cerrar, ante la pésima situación que atraviesan los comerciantes de la entidad para conseguir la materia prima (harina de trigo)”.

Acciones

Los consumidores y dueños de estos establecimientos señalaron que se verán gravemente afectados ante este crítico problema, por lo que esperan que el gobierno nacional tome cartas en el asunto, y presente estrategias para mejorar el abastecimiento de las panaderías en cuanto a la distribución de la harina de trigo.

Controles solo en Caracas

La normativa anunciada por el vicepresidente de la República, Tareck El Assami, de que las panaderías deben producir el 90% en pan francés, canilla y sobado, solo aplicará hasta el momento en Caracas, evaluando las posibilidades de aplicarla en otros estados del país.

DC|Qué Pasa