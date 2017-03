Emma Watson ya no se tomará fotos con fans

La actriz Emma Watson confesó en una entrevista a Entertainment Weekly que no puede tomarse fotos con sus fans por los datos que se revelan cuando son publicadas en las redes sociales.

“Si alguien me toma una fotografía y la postea (en redes sociales), en dos segundos ya crearon una noción de dónde me encuentro. Pueden ver qué estoy usando y con quién estoy. Simplemente no puedo dar esa clase de datos”, expresó la artista.

Ante la pregunta de los periodistas de “¿qué hace cuando dice no?”, Watson confió que cuando la reconocen le dice al fan que tomen asiento y que dejará que le pregunte cualquier cosa, o que si quieren puede darles un autógrafo, pero no una foto.

DC/EN