Elba Escobar: Empezar de nuevo ha sido desafiante

En junio de 2014, Elba Escobar (Caracas, 1954) no tenía entre sus planes tocar las puertas en Estados Unidos para trabajar. “No me voy a Los Ángeles a hacer casting ni a meterme en nada que tenga que ver con el show business. Todos los años viajo para allá a la conferencia anual del Movimiento del Sendero Interno del Alma (…) haré una película en Puerto Rico y me regreso”, dijo

Pero los planes de la actriz cambiaron y hoy celebra que el 20 de marzo visitará “La gran naranja” para participar en la grabación de una miniserie de la Fundación de Alzheimer de Los Ángeles, en la cual interpretará a un personaje que habla en inglés. “No es una película, pero representa una expansión profesional para mí. Yo estoy empezando a estudiar inglés, pero tengo buen oído, oído musical, guataca, como dicen en Venezuela, porque quedé”, cuenta emocionada la intérprete, quien vive en Miami.

Escobar confiesa que para ella no fue nada fácil ir a la audición para este papel. “Mi saboteador me decía: ‘No, ¿cómo se te ocurre? ¡Estás loca!’. Tenía mucha vergüenza de hacer un casting en inglés, pero lo hice y me dieron el personaje, imagínate tú, a los 62 años explorando el mercado internacional. Para mí es la demostración de que si crees que no puedes hacer algo, aún así inténtalo porque sí vas a poder”.

La venezolana todavía no sabe en qué canales se transmitirá Miradas perdidas, pero habla con pasión de la producción. “La Fundación Alzheimer de Los Ángeles está produciendo varias historias, bien escritas, bien producidas, bien dirigidas. El objetivo de estas series es apoyar a las personas que tienen familiares con esta enfermedad, de hecho, yo hago el personaje de una señora a la que le da Alzheimer”.

-Es una actriz consagrada, con una carrera en cine, teatro y televisión, ahora empieza de cero, ¿cómo ha sido esto para usted?

-Ha sido súper desafiante, no te voy a negar que en algunos momentos he tenido mucho miedo, mucho dolor por todos estos años que tengo de profesión, ¿sabes?, y estoy aquí, como una muchachita otra vez, matando tigres, haciendo funciones de teatro, haciendo shows, cuando yo creía que ya me tocaba retirarme. Ésa ha sido la parte dolorosa, esa creencia de “ya eres mayor”, “ya tienes que retirarte” y no puedes retirarte porque tienes que pagar las deudas, pero como Dios es tan grande, existen estas alegrías que te dicen: ‘¿qué te pasa? Todavía hay opciones para ti y hay tantas opciones que hasta puedes actuar en inglés’. ¡Es muy loco!

-¿Alguna vez imaginó que actuaría en otro idioma?

-Sí, lo imaginé. La imaginación es una maravilla porque uno imagina y sin darse cuenta estás visualizando, proyectando cosas en tu vida y muchas veces cuando hacía oficio en la casa jugaba a que hablaba inglés, lo hice mucho por diversión y sin darme cuenta estaba visualizando algo para mi vida. Mi hijo vive en Los Ángeles y yo voy para allá por el Centro de estudios espirituales, ya tengo 20 años allí, todas las personas hablan inglés y estoy estudiando el idioma porque quiero comunicarme con mayor fluidez con mis maestros, doy talleres en español y pudiera hacerlo en inglés. Estudiar inglés me ha afinado el oído, me facilitó hacer este casting y que me dieran el papel. Todavía no lo puedo creer, cada vez que lo pienso me dan ataques de risa.

-Ha hecho muchas cosas en Estados Unidos, ¿cuáles son sus próximos proyectos?

-He estado haciendo el monólogo Yo sí soy arrecha. Y como Florida es tan grande, lo he llevado a Weston, Doral, uno va como itinerando con los espectáculos; he cantado mucho, hice un show de canciones de Navidad en diciembre, en donde se me unieron la periodista Mary Montes y el astrólogo Mario Vannucci; y yo siempre hago shows de boleros, pero todo es tigre, puro tigre. He hecho como 20 castings en español y no he quedado en nada. Hago un casting en inglés y me dan el personaje (risas). Ya ahí hay una apertura energética. Estoy dando un salto cuántico. Me dije: ‘Puedo hacerlo’ y lo hice. Y eso me sirve para el currículo porque me dan un documento y puedo decir: ‘Soy capaz de aprenderme un texto, hacer un personaje y actuar en inglés’.

-¿Cómo la han recibido los venezolanos que están allá?

-Cuando llegué aquí hace dos años y medio alguien me dijo: ‘Aquí, los venezolanos no ayudan’, y ésa no ha sido mi experiencia. Todos mis amigos venezolanos han estado al pie del cañón conmigo: músicos, artistas, periodistas; de hecho, ahora Mary Montes me está escribiendo un monólogo que se llama El amor pica y se extiende, que es la historia de una mujer que enviuda de un marido fanático del beisbol y toda la historia relacionada con ese amor, a través de las imágenes de ese deporte, la manera como habla la gente, los peloteros, que te hacen el amor diciendo que la botaron de jonrón, no me lances esa bola, etc.

