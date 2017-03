El Ken humano se sometió a su intervención número 51: “Lucho contra mis genes”

No hay límites para Rodrigo Alves –el llamado Ken humano– en su búsqueda de la perfección, por lo que recientemente se sometió a su intervención estética número 51.

El brasileño de 33 años le dijo a People que se ha gastado gastó hasta ahora unos $465,000 en las 51 intervenciones y los 105 procedimientos estéticos por los que ha pasado a lo largo de su odisea para verse como quiere.

“Solía estar gordito y no encajaba en el estereotipo de belleza brasileña, y por eso solía sufrir acoso por parte de los muchachos y de pequeño me señalaban en la escuela en Brasil”, explicó a la revista Alves, quien se sometió al primer procedimiento a los 17 años para extirparse tejido en la zona pectoral. “También tenía una nariz ancha y me llamaban ‘nariz de papa’”.

Desde entonces, no ha parado pese a que uno u otro susto. La nueva intervención se le practicó la semana pasada con un reconocido cirujano plástico de Beverly Hills, CA, y consistió en una tratamiento con láser llamado Smart Skin Fractional CO2 para suavizar la textura de su piel.

“Soy un perfeccionista en todo lo que hago, y cuando se trata de mi apariencia, voy un paso más”, apuntó Alves, quien espera que este procedimiento mejore la apariencia de su piel dañada por el acné juvenil y una operación anterior. “Me pongo mucho maquillaje para ocultar las cicatrices y las marcas, tardo mucho”.

Mientras espera un tiempo para someterse a la segunda ronda de su tratamiento de piel, ya ha iniciado la búsqueda de un cirujano para practicar la octava operación en la nariz.

“Mi sueño era parecerme a un príncipe de Disney, pero tras tantas operaciones me parezco más a un muñeco que a un príncipe de Disney”, reconoció. “Lucho contra mis genes”.

Follow my dear friend miss @karlykimofficial 🌹 http://www.mirror.co.uk/3am/human-ken-doll-rodrigo-alves-9939805 Una publicación compartida de Rodrigo Alves (@rodrigoalvesuk) el 1 de Mar de 2017 a la(s) 3:45 PST

DC|People