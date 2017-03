El juego de la existencia, por Yrmana Almarza (@Yrmana) 

Metro de Maracaibo… Asustada veo un pájaro gigante. Este animal es tan grande que sus solas patas dejan hondas huellas en el terreno del Jardín de los Pájaros. Lo veo de espaldas, pesa tanto que su caminar es pausado y se balancea. En un intento por aletear pego yo un grito y salgo despavorida a buscar al jardinero, quien despelucado de la risa me dice: “¿Te asustaste? ¡Allí tienes melón!”. Él ya lo había visto. El gran animal de punta a punta en sus alas abiertas tiene tres metros y medio y debe pesar no menos de 50 kilos. Es un Albatros… el ave marina más grande que existe, es el Albatros del Metro de Maracaibo. Su voz es gruesa y ronca. Frente a frente, inclina su cabeza y hace una reverencia. Me saluda y me dice que los problemas en el Metro de Maracaibo en materia de insumos, repuestos y otros equipos es responsabilidad directa del Ministerio de Transporte, así el incumplimiento a condiciones salariales que nada tienen que ver ni con la actual administración ni con la administración anterior. Le pregunto por qué me viene a decir esto y me responde: “Nadie se atreve a decir que los problemas no se generan aquí, sino que son generados por la falta de respuesta que da el Ministerio a las peticiones que se hacen. Si quieres te puedo dar unos contactos con la gente de Valencia, para que te des cuenta que Valencia está igual o peor que nosotros aquí”. Con el Albatros conversé mucho y sobre muchas cosas en el Metro que más adelante les comentaré sin duda, pero lo que más nos tomó tiempo, es la falta de ciudadanía que aún demuestran los usuarios del transporte. Adultos mayores que se creen dueños de las unidades, gente que pone su derecho por encima del derecho que tienen personas con discapacidad o condiciones especiales, la falta de cortesía en las unidades incluso de los mismos conductores. “Aún falta mucho por hacer, pero sin duda hemos dado grandes pasos”, me dijo. La tarifa que cobra el Bus Metro es de sólo 50 bolívares para quienes pagan y la mayoría de los usuarios no pagan por lo que es insostenible el servicio a las unidades con lo que se colecta por tarifa. Son muchas las cosas que hay resolver en el Metro. El Albatros lo acepta pero aclara que nada depende de ellos, “todo depende de una decisión que se toma en Caracas”. ¡Qué difícil lo que vive el Metro de Maracaibo!

Tejemeneque… el que hubo en la unidad 235 del Metro Bus a las 4 y 30 que cubre la ruta Altos de La Vanega, la tarde de este jueves, cuando un grupo de trabajadores del Metro le cayeron en cayapa a un adulto mayor de esos que se estaban quejando por el retardo en las unidades a insultarlo hasta la ofensa de mentarle la madre. Hasta el chofer detuvo la unidad para parársele al adulto mayor y mandarlo a freír monos verdes en el patio de su casa. El resto de los usuarios, entre asombro, rabia y cansancio, aceptaron que bajaran al anciano con tal del que la unidad siguiera su ruta. Me preocupa el irrespeto al uniforme de la Empresa, porque si los trabajadores de Metro van de particular, pues no pasa de ser una falta de respeto anatemizar a un “viejo fastidioso”, pero… ¿uniformados? ¿Completamente identificado? Eso acarrea una demanda contra la Empresa, que nada tiene que ver con estas conductas particulares. Metro de Maracaibo debe volver a poner, si es necesario, funcionarios de seguridad en cada unidad durante los viajes, porque como lo he venido pronosticando; son muchos los abusos que comenten los usuarios y mucha la presión sobre los conductores. Hay que frenar esta situación pronto para evitar que se caigan a golpes o peor aún, se maten dentro de una unidad.

Debe haber elecciones… Lo exige Súmate al CNE y recuerda que el Ente Comicial no está cumpliendo con sus obligaciones constitucionales y legales. Debe convocar las elecciones regionales que se tuvieron que celebrar en diciembre del año pasado. Si este fuera un país normal, en el que hubiera una verdadera separación de poderes y se respeteran las Leyes y la Constitución, esta sería una de las denuncias más graves. Súmate viene haciendo un trabajo impecable, nos alerta y nos informa con estricto apego a la Norma. Por favor, sigámoslos.

El G9… una realidad. ¿Cuánto van a durar? No lo sé, tal vez hasta la legalización de los partidos.

La encuesta de San Francisco… Encargada a la empresa IVAD, en diciembre pasado, en la que se entrevistaron a 800 nativos, enciende luces en el tablero que son muy interesantes, como por ejemplo, que la primera fuerza política opositora en el Sur es Un Nuevo Tiempo con 13.8% y Voluntad Popular está cabeza a cabeza con 13.5%. Un partido joven, que recién se organizó, está a sólo 0.3% del gran partido. Esto sin duda es de admirar. En San Francisco Gustavo Fernández es el representante de la maquinaria naranja, pero el tercer lugar lo tiene Primero Justicia, con 11.9%. Yo sólo pensé en una ecuación básica: la suma. Si usted suma 11.9 y 13.5, eso da 25.4, lo que supera al PSUV, que bien se ha ganado su primer lugar con 20%. Esto es, sólo de entrada, porque leer la encuesta completa es un poema. Según IVAD, San Francisco quiere una persona de carácter fuerte que confronte al Gobierno nacional y aunque califica de buena la gestión del Alcalde Prieto, casi 60% de la población votante, quiere un gobernante opositor, al punto que en unas primarias, Juan Pablo Guanipa ganaría. Si las elecciones primarias fueran el fin de semana, Guanipa se alzaría en San Francisco con 28%, la Señora Eveling Trejo de Rosales obtendría 8%, Manuel Rosales 5%, mientras que un grueso importante, 36% se guardaría su elección, pero los que van de frente y sin tapujos en el Sur, apoyarían a Guanipa. Si Guanipa fuera el candidato a la Gobernación y las elecciones fueran este fin de semana, en el San Francisco 41.8% votarían por él y un 20% lo haría por la señora Eveling. Para la Alcaldía sureña, Ángel Sánchez no es el favorito, tiene según IVAD 5.4%. Julio Montoya monta 19.3%, José Luis Pirela 6.4%, Gustavo Fernández 36.5%, mientras que un buen 29% no dice por quién votaría. Aquí es donde yo vuelvo a sumar 36.5 y 19.3 da 55.8. En unas primarias para Alcalde, San Francisco votaría por Fernández, IVAD dice que 39.8% así lo haría pero advierte que Omar Prieto aún gusta para ese cargo en 33%. San Francisco tiene vocación política opositora y todo apunta a que la alianza Voluntad Popular y Primero Justicia, podría ser una fórmula muy exitosa en el Sur.

Canasta Básica… 832 mil 260 bolívares al mes, calculó el Cendas, es decir, con el nuevo aumento en el cesta ticket, se necesita 9 bonos alimenticios. ¿Quién los gana? Con el sueldo de 40 mil bolívares mensuales, se necesitan 20 salarios. ¿Quién los gana? Nos están convirtiendo en un país de mendigos a la fuerza o de delincuentes por conveniente necesidad. Como dice mi colega Ybsen Martinez, ¡Qué yuca tan amarga!

La renovación… es más que evidente la intención de poner trabas a los partidos para la legalización y la intención de desaparecer a otro tanto, tanto de la corriente opositora como de la oficialista. Un reciente balance de uno de los más grandes partidos en Caracas y que comparten conmigo mis pájaros capitalinos, señala que las organizaciones políticas opositoras, no tendrán mayores contratiempos para recoger el 0.5% en 16 estados del país porque estas son las entidades en las que hay menos electores, pero en Lara, Zulia, Carabobo y Miranda, la cosa cambia. Estas son las zonas críticas para los partidos ¿Por qué? porque hay muchos electores y muy pocas máquinas. Estos estados son un gran reto para cualquier partido que busque alcanzar los números en la legalización, así que aquí, nadie tiene nada seguro. ¡Nadie!

Conflicto laboral… el que hay en las empresas informativas El Nacional y Últimas Noticias en Caracas. En la capital, donde todo es tan recostoso e impagable, estos diarios pagan a sus trabajadores salario mínimo, a pesar de haber un sindicato en cada empresa. Mi solidaridad total con mis colegas, profesionales de la comunicación, que deben hacer malabares para subsistir a pesar de trabajar todos los días.

La MUD nacional… está bastante mal en materia de opinión pública. Una encuesta reciente demuestra que la población está muy decepcionada de la Mesa de la Unidad y no muestra ánimo para apoyarla. La población sigue viendo la salida a los problemas en los Aeropuertos y las Fronteras, no en la clase política que se supone nos representa.

En la región… los partidos pequeños se preparan para unirse a los partidos más grandes. Tal y como se anunció en columnas anteriores, los pequeños saben que no tienen el músculo para cumplir con las exigencias del CNE y por eso, para no dejar de existir, avanzan los acuerdos entre estos partidos y los más grandes. Como ya sabemos, uno de los primeros partidos en ir a validar aquí en Zulia, es Voluntad Popular Activistas, VPA, organización que protesta el modo y con toda razón. Sin embargo, lo bueno de esto es que los partidos van a demostrar de qué están hechos. A todos les deseo gran éxito porque si algo debe haber en democracia, son partidos, muchos partidos.

Pestañas explosivas… entre Maidevil Quiroz y Mariela Quintero. Los roces han traspasado las fronteras de la Ciudad y han llegado a las Alcaldías municipios del sur del Lago, de Perijá y otras regiones del estado que ya comienzan a comentar las discordias y los motivos de las mismas entre estas damas del Gabinete regional.

Guerra contra Arias… Grupos de poder desde Caracas buscan salir del Gobernador del estado y para este fin encontraron a un operador político, uno que siempre da vueltas en círculo y que ahora está más en el sur que en el norte. Les deseo suerte con el inteligente de Arias Cárdenas.

El Malquerido… Desde las más altas esferas del partido Un Nuevo Tiempo me llega una lechuza mensajera y me dice que un amigo mío, se ha convertido en “El Malquerido” de esta tolda, que sólo ve en él una ventaja: una ventana de su propiedad, la cual está aprovechando al máximo. ¿Quién será el malquerido? Me dicen que hasta el dueño del partido lo mastica pero no lo traga.

La frase… “El activismo político a través de las redes sociales genera escalofríos”, Darwin Chávez, este jueves 2 de marzo en su columna, Verdades y Rumores.

Debemos apoyar… sé que como ciudadanos estamos muy decepcionados de los partidos políticos y muy dolidos sobre todo porque la forma en cómo ellos nos han dado la espalda y se muestran indolentes ante nuestros pesares y calamidades. Ellos, sus dirigentes, no pasan hambre como nosotros, no sufren por un medicamento como nosotros, sacan a sus hijos a vivir al extranjero y usufructúan la política, muchos de ellos, la gran mayoría tienen el mismo perfil. Hablan paja y no cumplen. Buscan cosas pero para ellos. Están al margen de lo que queremos pero frente a la gran oportunidad que tenemos como sociedad de decirle una vez más al Gobierno que aquí las cosas no son como ellos quieren sino como nosotros decimos, creo que todos debemos dar un paso al frente sin miedo y apoyar a los partidos políticos que más nos gusten, con su proceso de legalización. Si en el ala opositora, quedara uno o dos partidos legalizados, eso sería un peligro para la democracia, tanto, como tener que al final escoger el destino del país entre un blanco y negro y la democracia no es así. Creo que nosotros tenemos frente nuestro, una gran oportunidad para dar una lección a los partidos, para enseñarles que ellos sin nosotros no son nada y para demostrarle al Gobierno que no nos doblega la voluntad de ser libres y plurales y multicolores y soberanos. Si usted amigo lector, puede dar una mano, bueno en realidad un pulgar por un partido para su renovación, hágalo. En esta gesta, el país nos está convocando.

Apoyo… El Hospital de Especialidades Pediátricas del Zulia comenzó una hermosa campaña que lleva por nombre “Recolecta un CD”. Se trata de recibir en donación los discos compactos que ya no tengan ni valor ni utilidad, bien sea música, películas, DVD, videos y otros para emprender un bello proyecto. Si quieres saber más sobre esta gran iniciativa, dirígete a la oficina de Relaciones Públicas del Hospital y llevas tus CD’S viejos. Dios le multiplicará.

El Video… “Puedo ser” es el nombre de un video musical que honra la mágica labor que hace “Dr. Yaso, Payaso de Hospital” en todo el país. Por fa, búsquenlo y por supuesto, replíquenlo.

Doble Felicitación… Extiendo mi más sincera felicitación a Lizaura Noriega por su nuevo cargo como jefa de La Verdad TV y Juan Guerrero por su ascenso a Jefe de Fotografía de Versión Final. Excelente profesionales, muy capaces y con mucho olfato. Gente buena, gente capaz. Ambas empresas han atinado con estos valores y se anotaron un 10 en éxito. ¡Felicitaciones muchachos!

Bueno amigos, nos leemos la semana que viene.

DC | Yrmana Almarza | Me lo dijo un Pajarito | @Yrmana