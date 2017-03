El gesto de James Rodríguez a la prensa que indigna a Colombia

James Rodríguez ya no vive tan plácidamente en su selección. Colombia fue un refugio para el centrocampista del Real Madrid cuando peor le iban las cosas en el conjunto blanco. En su país encontró siempre defensa frente a la decisión de Zinedine Zidane de no darle más minutos con la camiseta blanca. Sin embargo, en los últimos días la relación entre el madridista y el combinado cafetero, o más bien lo que lo rodea, se ha torcido.

Después de la victoria por la mínima ante Bolivia, las críticas a la selección que dirige Pékerman han arreciado. Y en especial hacia el pobre juego de su máxima estrella. Quizás por ello el futbolista respondió haciendo una «peineta» a los periodistas que siguen al equipo nacional colombiano, y para su desgracia resultó «cazado».

La imagen ha visto la luz en los últimos días y ha generado una auténtica tormenta en Colombia, donde la prensa deportiva ha llegado a solicitar al seleccionador que le quite a James el brazalete de capitán y se pregunta por qué no se comporta así en Madrid, donde ha sufrido muchos más reveses personales: «Nunca vi a James hacerles el dedito a los periodistas de Madrid que sí le han cantado misas –reales y falsas– sin reparo y le han contado hasta novelas rosa. Pero allá no desenfundó valiente y como Clint Eastwood el dedo más rápido de la comarca».

Colombia tiene un partido decisivo este martes ante Ecuador en Quito, donde se juega buena parte de sus opciones de estar en el Mundial de Rusia 2018.

DC | ABC