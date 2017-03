El destino es un cazador paciente, como decía Arturo Pérez Reverte. Por José Contreras (@contrerasj402)

En estos días leí el comentario de un periodista muy reconocido, el cual comparto en casi su totalidad, porque en muchos de mis artículos de algunas manera abría hecho análisis y comentarios similares Cito: “A veces percibo que tanto el Gobierno como la oposición no son agrupaciones distintas y que, a pesar de sus discrepancias, conforman un solo equipo que lucha contra sí mismo. Cada vez son más las similitudes entre ellos. Si queremos, por un lado podemos hablar de una izquierda contrarrevolucionaria (esa que hace caso omiso de la corrupción y el despilfarro) y por el otro referirnos a la derecha “democrática” (que predica las libertades individuales y convive con las tendencias que le son adversas). No obstante el discurso es el mismo (fin de la cita).

Mi análisis al respecto: “Como es bien sabido por la gran mayoría las cúpulas partidista están impregnadas o mejor dicho al que le pique que se rasque, o mejor el que se sienta ofendido que se mire al espejo.

A los hecho y a las pruebas me remito; en el 2015 en diciembre de ese año el soberano se expreso mayoritariamente contra el régimen de Maduro y su mal gobierno, obteniéndose los resultados que todos conocemos, una AN mayoritaria. EPA pero el soberano voto más no eligió (cabe la observación).

En el 2016 un año que no se supo capitalizar la victoria obtenida llevando a aumentar la decepción del soberano (no se procedió con el tema de la nacionalidad de Maduro cuando en enero de ese año se les planteo para que asumieran en profundidad ese tema, lo demás lo sabemos. El tema del fracaso del referéndum otro fracaso, la convocatoria a las elecciones regionales para la fecha que correspondían otra decepción más. El soberano más molestos y decepcionados con los cogollos de la MUD) y el régimen ganando tiempo. Llegamos al 2017 un soberano que no quiere salir a la calle régimen y cúpula MUD responsables.

Enero del presente año la AN mayoritariamente aprueba el abandono del cargo del usurpador extranjero Maduro. Pero luego y casi constantemente se refieren a él como presidente.

Para no hacer el cuento más largo todos concluyen que este es un régimen narco comunista o que es una dictadura, en fin no es Democrático. Pero le aceptan y caen en el juego de la validación o relegitimación de los partidos porque de esa manera si solo si el régimen va salir de una, así se lucha.

Mis estimados connacionales que lamentable que los intereses políticos partidistas electoreros y personales pretendan estar por encima de los de un pueblo o más bien de un soberano que confió y depósito su esperanza de libertad y democracia en un clase política que tristemente no supo, sabrá darle la lectura correcta a los deseos, sueños e ilusiones de tantos venezolanos que nos encontramos aquí como los que se encuentran afuera.

Finalmente si de algo sirve para tocar su fibra, su humanidad o su conciencia, miren los caso de gobernadores que está en la ilegalidad y muchos de ustedes en el caso específico del Zulia no hay hecho denuncias o señalamientos contra este gobernador corrupto e ilegal por el tiempo o periodo vencido, casi nadie con excepciones (Lester, Juan Pablo Guanipa, Julio Montoya, Juan Carlos Fernández, Padre Palmar y este servidor (José Contreras O)entre otros, que con valentía hemos hecho lo propio por el Zulia y los zulianos, pero faltan muchos dispuesto y sin ataduras por expresarse y darle la lectura debida que el pueblo zuliano anhela y desea.

El soberano ya no aguanta más, es por estas razones como el hambre, el tema de la salud entre otros, pero hace prive por encima de todo, su libertad, su futuro y su democracia, la justicia, la prosperidad de la familia y su unidad, su dignidad, sus valores y sus principios morales.

*Los venezolanos nos cansamos de ver y padecer por los errores de los malos y llego la hora de que los silentes rompamos el silencio y tomemos la hoja de ruta que nos ha de llevar por caminos de Libertad, de Justicia y de un cambio de modelo político inclusive de sistema político; por Sistema Democrático y Soberano*

DC / Ing. José Contreras / Pte. Movimiento Ecológico de Venezuela- Zulia, Pte. 2do Frente de Resistencia Zulia / [email protected] / @contrerasj402