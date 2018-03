¿El consumo excesivo de té verde podría dañar tu fertilidad?

Me encanta el té, he probado muchísimas variedades y lo consumo con frecuencia. Por eso también me gusta informarme y leer sobre las propiedades de cada tipo de té, y así he aprendido que hay que tener precaución y procurar no excederse. Muchas veces no nos damos cuenta de que estamos consumiendo algo en exceso, hasta que alguien cercano nos advierte o notamos algo distinto en nuestro metabolismo.

Es indudable que el té verde tiene muchos beneficios para la salud, reduce el riesgo de padecer cáncer a la piel y fortalece la memoria, además de incrementar tu energía. Y todo eso gracias a que está colmado de antioxidantes.

Pero lamentablemente no son todos beneficios, el consumo excesivo de té verde produce efectos adversos. Según un estudio, publicado en Journal of Functional Food el consumo excesivo de té verde puede afectar negativamente a la fertilidad.

El estudio se realizó con moscas

Para el estudio, los investigadores expusieron 48 moscas de frutas (Dropsophilia melanogaster) a varias dosis de antioxidantes que se encuentran en la bebida de té verde. Le dieron a 6 moscas de cada sexo distintas cantidades: cero, dos y media, cinco y 10 miligramos. Posteriormente, los investigadores diseccionaron los órganos reproductivos de las moscas y examinaron su contenido en lípidos y proteínas para probar su toxicidad.

¿Cuál fue el resultado?

Las moscas hembras que habían consumido 10 miligramos de antioxidante (considerado una dosis alta para los insectos) mostraron una reducción significativa en la reproducción. Además la descendencia de las moscas hembras y macho tratadas con altas dosis de antioxidantes eran más pequeños de adulto.

Las moscas bebés cuyos padres fueron tratados con ese antioxidante tenían genitales anormales (las moscas macho mostraron atrofia en los testículos mientras que las hembras tenían estructuras ováricas pequeñas). En general, los investigadores dijeron que los efectos fueron mayores en las moscas hembras.

Es importante destacar que este estudio fue realizado en moscas, no en humanos. Sin embargo, los investigadores señalaron que las moscas de fruta son usadas comúnmente para estudios biomédicos: “La mosca de la fruta tiene un excelente sistema modelo para evaluar drogas tóxicas. Su secuencia metabólica se asemeja al sistema reproductivo de los mamíferos”.

Si estás embarazada y tienes dudas de lo que puedes ingerir, no dudes en consultar con tu médico qué comidas y bebidas son seguras para tu salud. Y recuerda que lo malo es el exceso.

DC|iMujer