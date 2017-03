Ed Sheeran incursiona en el reguetón y realizará tema con Zion y Lennox

Ed Sheeran se unió al dúo puertorriqueño de música urbana Zion y Lennox en una nueva versión de “Shape Of You”, en la primera mezcla con ritmos latinos del laureado vocalista y compositor británico.

En la fusión, la esencia de la canción se mantiene intacta, ya que el ritmo tradicional de reguetón se mezcla orgánicamente, informaron los portavoces de los artistas boricuas.

Señalaron que la idea de esta mezcla, disponible ya en todas las plataformas digitales, es llegar y poner a bailar a la gran audiencia hispana.

Zion y Lennox han liderado recientemente las listas de Billboard con “Otra Vez”, mientras que Sheeran, continúa con “Shape Of You” rompiendo récords, entre ellos el de ventas, con más de 4,3 millones de unidades.

“Shape of you”, así como “Castle on the Hill”, que ya han batido varios récords, hacen parte del tercer disco de Sheeran, “Divide”, que presentó el pasado 3 de marzo.

Sheeran, quien dijo recientemente a Efe que “nunca” tarda más de una hora en escribir una canción, compone también para artistas de la talla del canadiense Justin Bieber.

DC | EFE