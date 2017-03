Diputados opositores pidieron a la Embajada de China en Venezuela información de últimos acuerdos bilaterales #3Mar

Los diputados de la Asamblea Nacional, Jorge Millán y José Guerra, acudieron este viernes a la Embajada de China en Caracas para solicitar información sobre los acuerdos suscritos entre ambos gobiernos por un monto de 2.700 millones de dólares.

Guerra calificó como “inaceptable” que el Ejecutivo adquiera una deuda con cualquier nación sin especificar “cuándo ni cómo se va a pagar”; además, aseguró que cualquier acuerdo que no haya sido aprobado por el Poder Legislativo es nulo, por lo tanto la deuda lo es también.

Manifestó que la “Asamblea tiene que estar alerta porque no se está endeudando el Gobierno sino el pueblo venezolano”.

En enero pasado, ambos gobierno firmaron 22 acuerdos por un monto de 2.700 millones de dólares que abarcan las áreas energética, financiera, comercial, científica, tecnológica y cultural, entre otras.

Guerra dijo que acudirán a otros organismos internacionales para advertirles que no contraigan deudas con Venezuela que no estén avaladas por la AN.

A principios de año, el también presidente de la Comisión de Finanzas de la AN denunció que el Gobierno contrajo una deuda con un banco chino.

Según información de un sitio web de finanzas y que fue compartida por el legislador, el préstamo es por 5 millardos de dólares y debe cancelarse en su totalidad en el año 2036.

Hoy estamos en la embajada de China solicitando la revisión de los acuerdos entre China y Venezuela que se desconocen pic.twitter.com/XpU6NyrbYv — Jorge Millán (@jorgemillant) March 3, 2017

