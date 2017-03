Detenidos varios militares en Barinas  por transportar 349 kilos de cocaína de alta pureza

Dos nuevos golpes al tráfico de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, fueron asestados, en menos de 24 horas, por efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana, que lograron incautar casi media tonelada de cocaína con alto grado de pureza y el arresto de varias personas, entre las cuales se encuentran efectivos militares, adscritos a la Fuerza Aérea Venezolana.

Así se desprende de las declaraciones que en horas de la mañana de este martes, fueron suministradas por el General de División Carlos Miguel Yánez Figueredo, Jefe del Zodi – Táchira, en la Base Aérea Mayor (f), Buenaventura Vivas, en Santo Domingo, municipio Monseñor Alejandro Fernández Feo, hasta donde fue trasladado el alijo decomisado en la zona de La Pedrera, por ser el más próximo.

El jefe militar inició sus declaraciones haciendo referencia a un procedimiento que fuera practicado en la zona de La Pedrera por efectivos de la II Compañía del Destacamento No 211, que comanda el Tcnel. Andric Garmendia Mora, y que llevó a la captura de un hombre que trasportaba en el vehículo que conducía, un alijo de cocaína con destino a la población de Santa Bárbara de Barinas.

Explicó que tal decomiso fue practicado mediante labores de inteligencia y que los funcionarios notaron que el vehículo del tipo rustico intento evadir el punto de control, tomando una vía secundaria, por lo que fueron inmediatamente tras él y al momento de hacer revisión del mismo, se percataron que en la parte posterior, en las tolda o compartimiento de carga, se había construido un compartimiento secreto, que estaba destinado al tráfico de droga.

La experiencia y profesionalismo de los guardias nacionales, así como la utilización de recursos diversos, entre los cuales están los perros entrenados para la detección de la droga, permitieron ubicar el doble fondo donde estaban escondidas 113 panelas de presenta cocaína, para un peso de 129 kilos que de inmediato fueron decomisados, en tanto que el conductor del vehículo quedó detenido.

Una a una fueron extraídas las panelas con la droga para ser sometidas a experticias, que permitieron establecer que presenta un grado de pureza superior al 85 por ciento, refirió más adelante el general Yánez Figueredo. Del hombre detenido no se suministraron mayores detalles, pero se comentó que se trata de un comerciante de nacionalidad venezolana, que se encuentra ya a las órdenes del Ministerio Público, junto al vehículo utilizado, un jeep Toyota, color amarillo, identificado con las placas a76B6AM.

El jefe del Zodi Táchira también hablo sobre la captura en la zona de La Caramuca, en la vía a Barinas de dos jóvenes efectivos adscritos a la Base Aérea Mayor Buenaventura Vivas de Santo Domingo, que se desplazaban en un jeep con logotipo y placas oficiales, y fueron detenidos en circunstancias muy parecidas al caso anterior, ya que intentaron evadir el puesto de control y se internaron por una trocha conocida como “La Vizcaína”, hasta donde fueron seguidos e interceptados.

La revisión del vehículo, con el apoyo de la unidad canina, llevó a detectar compartimientos secretos en el piso, puertas y espaldar de los asientos donde se encontraron los paquetes con la droga. En total fueron decomisadas 314 panelas demarcadas con una cruz roja y el número 95.

Estas al momento de ser llevadas a la balanza, arrojaron un peso de 349 kilos con 620 gramos de cocaína, presentó a la luz de las experticias, un grado de pureza superior al ochenta por ciento. En ese instante quedaron detenidos los dos tripulantes del vehículo, un sargento primero de apellido Martínez, que lo conducía y su acompañante, un sargento segundo de apellido Vera, ambos plaza de la FAVB, destacados en Santo Domingo. En cuanto al vehículo, un jeep chasis largo, color beige, identificado con las placas oficiales MD-240 y con logotipos del Ceofanb en su puertas se estableció que se trata de un carro de uso civil, que fue preparado para el tráfico de la cocaína y sus verdadera matriculo es A944AJ2H, que le fue remplazada con placas robadas a una unidad militar de la base aérea.

El General Yánez amentó y repudió el comportamiento de los militares involucrados y aclaró que este es un hecho aislado, que no forma parte del proceder ni espíritu de los hombres del aire y de la fuerza armada en general. Añadió el informante que de momento no se ha determinado ningún tipo de relación entre ambos procedimientos, puesto que las investigaciones están en pleno desarrollo y en el segundo de los casos, se tratará de establecer si existen otros militares involucrados, a quienes se les aplicará todo el peso de la ley, “ya que no existe disposición ni de ocultar ni de favorecer procederes como este, que son fomentados por factores interesados en causar daño a la fuerza militar y al país en general”.

Extraoficialmente se supo en la tarde de este martes, que el número de militares detenidos e investigados, asciende de momento a cuatro, entre los cuales se encontraría un mayor destacado en Caracas y una primer Teniente de la Base Aérea de Santo Domingo, que es señalada por los dos sargentos de haberlos contactado con el hombre que les entregó el carro para que hicieran el transporte de la cocaína. Corresponderá a los investigadores establecer si estos dos oficiales tienen participación o no en el caso de narcotráfico y si otros efectivos aparecen vinculados.

