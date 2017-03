Detecta perfiles falsos en Facebook con estos tips

Para crear un perfil en Facebook solo se necesita un correo electrónico y asegurarse de no ser un robot, aunque no todas las caras que se muestran son reales.

En la web hay personas bien intencionadas en busca de amistad y existen quienes se esconden detrás de un perfil falso. Por esto, es importante tomar ciertas precauciones.

Estos son algunos detalles a tomar en cuenta:

1. Fotos

Si la cuenta de Facebook solo tiene una foto de perfil y ninguna imagen más, esta podría ser falsa. Si esta no corresponde a la de la persona, es decir, es la imagen de un artista o un dibujo animado u otro elemento que no permite que se reconozca la identidad, también son indicios de una cuenta falsa.

2. Actualizaciones

Si la actividad de la cuenta es poca o nula, esta podría ser falsa.

3. Amistades

Si el perfil tiene amistades que son únicamente del sexo opuesto, podría ser una cuenta que se use únicamente para el “dating”. Además, si sus contactos no parecen reales y no pertenece a ningún grupo de Facebook, el perfil podría ser falso.

4. Información general

Si no aparece el grado académico, lugar de origen o fecha de cumpleaños, la falta de datos en Facebook indica que no es un perfil real. No es una norma, pero algunos perfiles falsos incluso agregan fechas de nacimiento irreales.

5. Publicaciones

Leer las publicaciones de sus amistades podría dar indicios de falsedad, ya que muchos de sus nuevos amigos le podrían colocar mensajes que indiquen que no conocen a este contacto fuera de Facebook.

6. Google

Una forma rápida de descartar un perfil falso es buscando la foto de perfil en la web. Para ello solo hay que ingresar a la foto, hacer clic derecho y seleccionar “Buscar en Google”, en base a los resultados se podrá saber si se trata de una imagen real o una foto genérica.

DC | El Comercio