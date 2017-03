Desmantela fiesta “Open” hallando drogas y menores de edad

Tras recibir una llamada denunciando la presencia de música a alto volumen, una comisión del Destacamento 111 perteneciente a la quinta compañía ubicada en Los Dulces, se trasladó hasta el sector Bocachico hallando específicamente en un centro de apuestas denominado “La Gallera de Amigos” una fiesta no autorizada tipo “Open”, donde se encontraban menores de edad sin representantes.

El General de Brigada Elio Ramón Estrada Paredes, Comandante de la Zona 11 Zulia de la GNB detalló que los efectivos militares detuvieron en el lugar preventivamente a Ronald Jesús Morán Atencio (25), Michele Finor (48), Delcy de Socorro (48) indocumentada y Natividad Rodríguez (65), los cuales eran responsables del hecho donde se estaba desarrollando la actividad.

“La comunidad por el escándalo presenciado en el sitio, decidió llamar al cuadrante correspondiente a la zona, por lo cual se trasladó una comisión del D-111 y halló en el lugar no solo la fiesta no autorizada sino drogas, licor, música a niveles no permitidos y 7 menores de edad, sin su representantes, se presume que los mismos atendían a clientes que llegaban a este centro” detalló el General Estrada.

Entre lo retenido se encuentran 28 dosis de droga tipo cocaína, una moto marca MD sin placas, la cual presentó solicitud por robo ante el CICPC, 180 litros de diferentes bebidas alcohólicas las cuales vendían de manera clandestina en el lugar.

Todo fue puesto a orden del ministerio público par a las investigaciones correspondientes.

DC/NP