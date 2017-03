Deslealtades dentro de la MUD retrasa la salida de Maduro

El primer Alcalde de San Francisco Saady Bijani, aseguró “Cambiemos el rumbo en Miraflores pero también es indispensable que cambiemos el rumbo dentro de la MUD y sobre de todo de quienes asumen conductas fraccionalistas, que le hacen el juego al régimen. Por culpa de nosotros mismos, de la MUD no hemos terminado de sacar a Maduro porque hay agendas particulares, dispersión de esfuerzo, desconexión de la gente y lo más grave deslealtades y traiciones.”Las declaraciones fueron emitidas en el programa de Miguel Ángel Román, “Café y Noticias”.

Con respecto a la situación del Zulia, Saady Bijani dejó claro que la entidad ya está cansada del continuismo. “Necesitamos un Zulia Libre y productivo, un Zulia libre del hambre, de la inseguridad, de la escasez. Me preocupa el futuro de los niños, me preocupa que los jóvenes se vayan del país para buscar oportunidades, porque aquí no las tienen. Debemos elegir a los mejores y trabajar juntos, cambiemos el rumbo”.Ante la posibilidad de aspirar a la gobernación regional, Bijani destacó que coloca su nombre a disposición del Zulia

Durante el programa el moderador recordó la gestión de Bijani al frente de la alcaldía de San Francisco, desde su participación en la extinta Asamblea Legislativa del Estado Zulia, con la que elevó a municipio a la entidad sureña. Con grandes logros en materia de seguridad convirtiendo San Francisco en el municipio más seguro con la mejor policía de Venezuela reconocida por el propio gobierno nacional. Al ser requerido por el periodista sobre las posibilidades su candidatura del estado Saady Bijani aseguro que estaba a la orden de Dios y los Zulianos

Sus logros al crear Polisur, que en su momento fue referencia a nivel nacional y reconocida como la mejor policía del país, por el entonces ministro de Interior y Justicia, Jesse Chacón.

A juicio de Bijani la permanencia del actual presidente, se debe a los errores cometidos por la Mesa de la Unidad Democrática, que al no actuar de manera coordinada y en sintonía con las necesidades de los venezolanos ha incurrido en serias equivocaciones, que le facilitan el camino al gobierno nacional.