Demi Lovato nueva víctima de ataques cibernéticos, aparece desnuda en websites para adultos (Fotos)

La intérprete Demi Lovato, de 24 años, se convirtió en la nueva víctima de los hackers cibernéticos después de que aparecieran en la web algunas fotos que la muestran completamente desnuda, aunque solo en una de ellas se ve su rostro.

Las imágenes difundidas en algunos websites para adultos exhiben a Demi acostada en una cama en compañía de Wilmer Valderrama, su entonces pareja, mientras que en otras se le puede ver desnuda, aunque no enseña su rostro.

“Son de Demi. La colección que tengo muestra algunos desnudos, incluida la cara, otras incluyen partes del cuerpo conocidas de Demi, como sus tatuajes, su trasero y su barbilla. Tengo fotos de ella siendo traviesa. Puedo asegurarles que las fotos son de Demi”, señaló el hacker en una entrevista publicada en ‘Radar Online’.

La filtración de las imágenes provocó la reacción inmediata de Demi, quien, por medio de su cuenta de Twitter, habló sobre lo sucedido, aunque solo se pronunció sobre la foto en la que sí muestra su rostro.

“Amo cómo todos se vuelven locos con solo una foto. No es un desnudo, apenas es un escote. Además el mundo ya me ha visto desnuda por decisión propia”, escribió la celebridad.

Cabe recordar que ésta no es la primera ocasión en que la cantante es objeto de una filtración de fotos íntimas, pues ya en el 2014 fue una de las tantas víctimas del famoso ataque masivo contra iCloud y que puso en jaque a varias celebridades.

I love how everyone's freaking out about one picture. It's not nude and it's just cleavage 😂 — Demi Lovato (@ddlovato) March 22, 2017

