Delincuentes roban dinero de 120 bolsas del Clap dentro del Bicentenario en Ocumare

A las 8:40 de la mañana del miércoles, unos delincuentes a mano armada atracaron dentro del banco Bicentenario, situado al final de la calle Bolívar de Ocumare del Tuy.

Los antisociales le quitaron Bs. 1 millón 200 mil, a tres líderes de calle del Comité Local de Abastecimiento y Producción (Clap) del sector La Cruz, ubicado en la parroquia Santa Bárbara, municipio Tomás Lander, cuando iban a depositar el dinero para comprar las cajas contentiva de alimentos.

Las víctimas contaron que a la sucursal financiera ingresaron dos sujetos, y uno de ellos sacó una pistola y las apuntó, por lo que se generó un bululú entre los usuarios y muchos corrieron atemorizados, reseñó el diario La Voz.

El antisocial que tenía el arma le dijo a las féminas “péguense contra la pared, no hablen, porque si no les voy a dar un plomazo”, acto seguido, junto a su compinche, les arrancó dos bolsos, que contenían el dinero del pago de 120 familias, (cada grupo familiar canceló Bs. 10.000), quienes hoy esperaban recibir su bolsa con los productos de primera necesidad.

En este hecho presumen que hay complicidad interna con el vigilante de la entidad bancaria, pues éste mantuvo la puerta principal abierta en varias oportunidades, cuando por motivos de seguridad la misma debe permanecer cerrada.

“Tenía una actitud nerviosa, los ladrones entraron con el vigilante y cuando los antisociales cantaron el quieto, el guachimán salió corriendo a la oficina de la gerencia. Desde temprano estuvo bien sospechoso, ya que éramos las primeras en la cola para depositar e hizo que nos corriéramos más atrás, presumimos que para dar chance que llegaran los delincuentes”, relataron las víctimas.

Las vecinas, colocaron la denuncia en el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) de Ocumare del Tuy, y les asignaron el expediente K-17-0053-00728.

“El banco no se hace responsable, esperamos que el Cicpc haga la experticia y se determinen las acciones a seguir. Exigimos que la entidad financiera responda, porque el robo fue dentro de las instalaciones. También le hacemos un llamado al alcalde, Julio César Marcano para que el beneficio igual nos llegue, pues no tenemos la culpa de esta acción delictiva y las familias no se pueden quedar sin la comida”, comentaron las dirigentes vecinales.