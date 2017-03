Daddy Yankee se convirtió en el primer reguetonero en recibir este reconocimiento

Gracias #borinquen por este gran reconocimiento en el PASEO DE LA FAMA DE PUERTO RICO. Jamás pensé estar en la misma oración con #robertoclemente y #titotrinidad. Esta estrella no tan solo representa a un artista, representa a todo un movimiento. 🇵🇷🇵🇷🇵🇷🇵🇷🇵🇷🇵🇷🇵🇷🇵🇷🇵🇷

