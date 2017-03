Conoce que parejas de signos durarían más tiempo en el amor

¿Apareces con tu pareja en la lista?

¿El horóscopo podrá definir si duraremos con nuestra pareja? No lo sabemos, pero lo que sí sabemos es que nos suele dar una buena pista sobre si debemos o no comenzar una nueva vida con la persona elegida. ¡Para ello te dejamos una pequeña selección de las mejores parejas del signo zodiacal!

1. Capricornio y Escorpio

Os hablamos de esta pareja al principio porque es la más sólida de la lista. Tanto los capricornio como los escorpio son siempre personas sosegadas, comprensivas y muy tolerantes. Por ello suelen cimentar relaciones duraderas que acaban por convertirse en auténticas comuniones espirituales. Ambos van a lograr tener a su lado un compañero que los entienda y los complemente por partes iguales. Procura siempre tener en cuenta que sois ambiciosos y que, por tanto, hay que tratar de dirigir las fuerzas para apoyarse y no destruirse. Conoce el resto de parejas idílicas según sus horóscopos.

2. Sagitario y Aries

La mayor ventaja de esta pareja es la energía que ambos van a tener para poder cumplir cualquier sueño. Son dos horóscopos fuertes, con marcadas personalidades, pero con un liderazgo capaz de formar un dúo que consiga el apoyo perfecto. No suelen tener problemas para aunar objetivos, por lo que acaban encontrando el uno con el otro un buen equilibrio de fuerzas. Tan sólo hay que tener en cuenta la correa larga que hay que tener para no provocar constantemente luchas entre ambos.

3. Cáncer y Escorpio

Como si se tratara de dos piezas de un puzle, cáncer y escorpio encajan a la perfección gracias a ser completamente opuestos. Los primeros suelen ser muy relajados y tranquilos, mientras que los segundos acaban por convertirse en personas tremendamente activas e impulsivas. Gracias a esto ambos se complementan dando como resultado una pareja que puede acabar por convertirse en muy estable. Procurando siempre tener en cuenta que tanto uno como el otro tiene que aprender a tolerar la conducta del otro, pues no resultará todo tan simple como parece. ¿Conoces a alguien que forme una pareja con estos signos? Descubre sus personalidades y compáralas.

4. Géminis y Libra

Los libra son auténticos seres hechos de pura energía vital. Suelen ser muy buenos amantes y consiguen aportar muchas experiencias positivas a una relación. Pero su fuerte temperamento los hace difíciles de sobrellevar. Es por eso que necesitan tener a un géminis a su lado para garantizar que alguien sepa tolerar esos repentinos cambios de estado anímico. Al final se convertirán en una relación simbiótica lo suficientemente fuerte como para afrontar cualquier situación.

5. Aries y Leo

La relación entre un aries y un leo siempre se suele producir por un flechazo a simple vista. Suelen ser dos signos dados al amor explosivo, pues siempre andan buscando a alguien que los complemente y los apoye. Aunque son dos signos fuertes, motivo por lo cual se pueden enfrentar en alguna ocasión, sus pasiones siempre lograrán distraerlos de los problemas y terminarán por resolver todas las situaciones a las que se enfrenten. Todo un torrente energético esta pareja. Aún nos quedan otros tres más por conocer.

6. Tauro y Virgo

La naturaleza del amor no siempre se basa exclusivamente en el campo pasional, pues el secreto de toda buena relación también pasa por el camino del entendimiento y la comprensión. Por ello estos dos signos son auténticas joyas de la dialéctica que amarán pasar largas horas hablando y escuchándose mutuamente. Puede que no sean de los signos más explosivos, pero sí que conforman una de las parejas más estables gracias al sosiego que ambos profesan. Sin duda si has dado con una pareja así no los verás peleando en muchas ocasiones.

7. Libra y Acuario

Todo es equilibrio en un libra cuando se encuentra de frente con un acuario. Ambos se complementan a la perfección en todos los aspectos que conforma una relación de pareja. Son amigos inseparables, amantes incansables y auténticos apoyos en los momentos difíciles. Esto los convierte, por ello, en una de las parejas que mejor encajan de toda la lista. Normalmente se produce una cercanía de gustos entre ambos, por lo que el cansancio no será el motivo de una supuesta ruptura. Conoce la última de las parejas que tenemos para ti.

8. Piscis y Virgo

Los piscis y los virgo también se complementan a la perfección, dando como resultado una pareja en la que nunca van a faltar muestras de aprecio y cariño. Son amantes detallistas, confidentes expertos y auténticos guardianes de la confianza de sus respectivas parejas. Nos es raro si conoces a alguna pareja formada por estos signos, pues se buscarán casi de forma instintiva para conseguir alcanzar el binomio perfecto. Otro de los ejemplos de parejas que nunca jamás deberían romperse.

DC | LOS40