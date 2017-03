Conoce lo que dijo Oscarcito de la sobre la separación de “Chino y Nacho”

Un proyecto se fue temprano , el otro mucho después . Aquí empezó todo ! No me queda duda que Chino y Nacho y Lsquadron , fueron y serán los proyectos urbanos más importantes de Venezuela ! La mejor de las energías para @chinomiranda y @nacholacriatura ambos increíblemente talentosos y que lograron lo que Lsquadron Nunca ! •••••••••••••••••••••••••••••••Historia detrás de la foto : Franco y mi persona , hicimos esta sesión de fotos e hicimos la producción de esta canción con el título "Voy a caer en La Tentación" . A escondidas de la agrupación calle ciega ! Tomamos algunos vestuarios improvisados y nos fuimos a divertir una tarde , a soñar un rato con este proyecto a quienes llamábamos "LOS MACKEDICHES" …. Cuando @francolsq y yo vimos a chino y nacho por primera vez dijimos "wao estos panas serán muy grandes" !!! Y lo fueron !!! Hoy toman ( AL PARECER , SEGÚN LOS RUMORES ) caminos distintos !!! Estoy seguro que VENEZUELA y el mundo les darán un apoyo contundente para seguir con sus carreras en individual !!! SE LES VA A EXTRAÑAR COMO DÚO !!!

