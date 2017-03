Conoce la dura confesión de la actriz Jane Fonda sobre su niñez

La actriz estadounidense Jane Fonda revela que fue violada y sometida a abusos cuando era menor de edad en una entrevista publicada en la edición de esta semana de la revista digital “The Edit”, del grupo Net-a-Porter. En la entrevista, realizada por la también actriz Brie Larson con motivo del Día Mundial de la Mujer, que se celebra el 8 de marzo, habla sobre los efectos en su vida de la sociedad patriarcal.

“Para demostrarte hasta que punto el patriarcado puede afectar a las mujeres, yo he sido violada, he sido abusada sexualmente de niña y he sido despedida por no acostarme con mi jefe, y siempre pensé que era culpa mía, que no hice o dije lo adecuado”, relata. “Conozco a chicas jóvenes que han sido violadas y ni siquiera saben que lo fueron. Piensan, ‘debe ser porque dije ‘no’ de forma inadecuada”, prosigue.

“Uno de los logros del movimiento de la mujer es que nos ha hecho darnos cuenta de que (la violación y el abuso) no es culpa nuestra”, añade la estrella de 79 años, poseedora de dos premios Oscar. “Fuimos violadas y eso está mal”, subraya Fonda, que explica que en su vida estuvo rodeada de buenos hombres pero producto también de la sociedad de su época. A preguntas de Larson, la actriz defiende sus años de activismo y su oposición a la guerra del Vietnam, y asegura que no le importó que la pudieran excluir de Hollywood y “no volver a trabajar”.

Fonda cuenta también que se arrepiente de “no haber sido mejor madre” de sus tres hijos, Vanessa, Troy y Mary, pero señala que “nunca es demasiado tarde” para aprender y que está intentando mejorar. “Cuando me esté muriendo, quiero tener a mi familia a mi alrededor, quiero que me amen y eso hay que ganárselo. Estoy trabajando en ello”, manifiesta.

DC | EFE