Conoce a la actriz que interpretará a Jenni Rivera en la serie de Telemundo

Angélica Celaya interpretará a Jenni Rivera en la nueva serie Mariposa de Barrio de Telemundo.

La familia Rivera escogió a la actriz mexicoamericana para que interprete a la fallecida Diva de la Banda ya de adulta en la serie que se estrenará en los próximos meses. “Me siento muy honrada y agradecida con la familia Rivera por darme un personaje tan hermoso como es Jenni Rivera. Sé que es una gran responsabilidad interpretar a una mujer como lo es Jenni, pero es una dicha para mi darle vida a una mujer con tantas agallas, luchadora y perseverante”, expresó Celaya via un comunicado. “Espero que los fanáticos acepten y apoyen este homenaje que hacemos con tanto amor para la que sigue y seguirá siendo la Diva de la Banda”.

Esta serie marca el regreso de Celaya a Telemundo y a la televisión en español de Estados Unidos, donde triunfó con su personaje de la periodista Eugenia Casas en la serie El señor de los cielos, protagonizada por su ex pareja Rafael Amaya.

La actriz también ha conquistado el mercado anglosajón protagonizando series como Constantine, Castle, Agent X y Criminal Minds. También la veremos en la pantalla grande este año en las películas Danger One y Skin in the Game.

#Repost @serenity_publicrelations ・・・ Felicidades @angelicacelaya1 por convertirte en @jennirivera para la verdadera serie de la diva de la banda #mariposadebarrio @telemundo Una publicación compartida de Angelica Celaya (@angelicacelaya1) el 13 de Mar de 2017 a la(s) 1:34 PDT

#Repost @jennirivera ・・・ Las tres actrices que interpretarán nuestra Mamá, Hija, Hermana, Abuela y Diva en la serie autorizada #MariposaDeBarrio. @mariposadebarriotlmd #JenniRivera #JenniVive #Telemundo Una publicación compartida de Angelica Celaya (@angelicacelaya1) el 13 de Mar de 2017 a la(s) 1:24 PDT

DC|People