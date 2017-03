¡Conmovedor! Padre le canta a su hija sorda (Vídeo)

Kevin Nadrowski es padre de una niña que tiene sordera, como él, pero eso no le impide entretener a su hija con canciones. Un video, que se ha viralizado en YouTube, muestra a Nadrowski ‘cantando’ en lenguaje de señas junto a su hija, quien se divierte con cada uno de los movimientos.

“Muchas personas se enfrentan a retos en la vida y espero que a través de mi video de YouTube puedan decir ‘si este padre sordo puede cantar una canción en lengua de signos con su hija sorda, el cielo no está limitado”, afirma Kevin en una entrevista concedida a People.

Como se ve en las imágenes de YouTube, el padre traduce en lenguaje de señas un clásico infantil llamado “If You Are Happy and You Know It Clap Your Hands” (Si tú te sabes feliz entonces aplaude con las manos).

Nadrowski indicó que está separado de la madre de su hija, pero ella se encuentra feliz de la relación que su pequeña tiene con él. Kevin señaló a People que quiere que su hija sepa que “ser sorda no significa que no puede cantar o disfrutar escuchando canciones”.

La pequeña protagonista del video de YouTube se llama Bayleigh y tiene una hermana, llamada Dakota, que también es sorda. El material se viralizó y en menos de una semana ha superado las 200 mil vistas.

DC|El Comercio