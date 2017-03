Confirmaron reuniones entre miembros de campaña de Santos y Odebrecht

Miembros de la campaña “Santos Presidente” y directivos de la constructora brasileña Odebrecht se reunieron en febrero de 2010 en un hotel de Bogotá, en la que se analizaron ofrecimientos para financiar la campaña presidencial del mandatario colombiano, Juan Manuel Santos, informaron medios locales.

“Yo estuve en muchas reuniones con mucha gente, no me consta que se haya pactado nada. Mucha gente se acercaba a ofrecer dinero. Me acuerdo que hubo una reunión en el hotel Casa Medina que recomendaron, todo el mundo ofrecía apoyo, pero no me consta que hubiera habido una definición”, afirmó a Blu Radio la ex presidenta de la Cámara de Comercio de Bogotá, Consuelo Caldas.

Según la información, en la mencionada reunión estuvieron presente Orlando Sardi, ex embajador de Colombia en España y gerente financiero de las campañas presidenciales de Juan Manuel Santos en 2010 y 2014.

También asistieron Caldas, el empresario Juan Claudio Morales González; Eduardo Zambrano, relacionado con la Fiscalía en esta investigación; y Luis Bueno, uno de los hombres fuertes de Odebrecht en Colombia.

Según Caldas, este domingo en la noche estuvo reunida con el presidente Santos en la Casa de Nariño, encuentro en el que el mandatario le preguntó por la reunión del hotel Casa Medina con los emisarios de Odebrecht.

DC | EFE