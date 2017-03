Cómo comer carbohidratos sin engordar

A la hora de comer carbohidratos, siempre se han escuchado los típicos mitos de que para hacer dieta no se puede comer ningún tipo de carbohidratos porque estos engordar e inflaman el cuerpo, sobre todo la pancita.

Hay que saber distinguir entre dos tipos: los carbohidratos simples y los carbohidratos complejos. Los carbohidratos simples son los dulces, mientras que los carbohidratos complejos son los almidones.

En cuanto a la cantidad, hay que tener en cuenta las raciones diarias, tratando de estar entre las recomendaciones de expertos: por ejemplo, mínimo 2 raciones de frutas, 3 de vegetales y mínimo 2 a 3 raciones de granos y nueces al día.

Existen aún muchos mitos y verdades sobre los carbohidratos

Los carbohidratos engordan: Es injusto decir que comer carbohidratos engorda, cuando aportan apenas 4 calorías por gramo, exactamente el mismo contenido calórico que las proteínas. Lo que pasa es que la gente tiende a exagerar más comiendo pan y pasta; que comiendo pollo o pescado.

No comer carbohidratos después de las 5 de la tarde: No existen evidencias científicas que apoyen esta teoría. Se trata del total diario de calorías, no sólo las se comen por la noche. Si se llega tarde del trabajo o del gimnasio, lo más sensato es cenar.

No comer frutas y legumbres por la noche: De nuevo, siempre y cuando se sepan controlar las porciones, no tiene nada de malo comer ni frutas ni legumbres en la cena ¡Al contrario! Lo cierto es que las lentejas, garbanzos y similares son excelentes fuentes de proteínas vegetales y de carbohidratos complejos, ¡con liberación prolongada de energía!.