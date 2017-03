Colombia: Indígena Venezolana regaló a su hija por no poder mantenerla

Una indígena venezolana regaló a su hija a una desconocida, al alegar que no tenía cómo mantenerla. El hecho ocurrió en una de las entradas a Cúcuta, departamento del Norte de Santander, frontera con Venezuela.

El coronel Jhon Ruiz, comandante de la Policía de Cúcuta, dijo a la prensa que la persona que recibió a la recién nacida informó que una mujer con rasgos indígenas y proveniente del vecino país de Venezuela dijo no tener las condiciones necesarias de sustento para esta niña y decidió regalársela. La mujer venezolana se quedó con otra pequeña que la acompañaba.

Las autoridades localizaron a la madre durante un operativo, quien fue detenida junto a su otra hija de cuatro meses, según informó Noticias RCN.

La mujer, que no fue identificada, será juzgada por el delito. “Es una situación que conduce a un acto delictivo y frente a esto deberá responder”, precisó el coronel Ruiz.

Las autoridades confirmaron que a las dos pequeñas se les brindó atención médica y que las niñas están en buen estado de salud: “Yo le dejé mi número de teléfono, ella me dio la fotocopia de la cédula con orden y huella de ella de que sí me regalaba la niña; sin embargo, vienen estos policías, me bajan y quitan a la niña”, indicó la mujer que recibió a la pequeña, identificada solo como Gladys.

