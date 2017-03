CNE reprograma fecha de validación de COPEI

Este jueves se dió a conocer por las redes sociales, que el Partido Social Cristiano Copei no validará en las fechas planteadas, 25 y 26 de marzo como estaba previsto en cronograma electoral. El Consejo Nacional Electoral (CNE) aprobó la petición de cambio de fecha, formulada por la tolda verde.

Marlene Hernández, Secretaria General de Copei Zulia, informó, que el CNE cambio a Copei del grupo de validación de este fin de semana. “Es decir, no validaremos este 25 y 26 de Marzo como inicialmente se había establecido. Pasamos al grupo 6, que tiene como fecha de proceso el 8 y 9 de Abril. No obstante, no es segura esa fecha ya que el CNE está considerando postergar la misma por el inicio de la Semana Santa”.

Hernández señaló que deben esperar la comunicación oficial en la que le anunciaran con certeza la nueva fecha. “Vamos a informar por todos los medios a nuestro alcance esta nueva situación para evitar confusión a nuestros amigos, simpatizantes y militantes. Miembros de Copei se desplegarán en los sitios de validación este 25 y 26 para orientar a quienes se acerquen a ofrecer su firma para Copei respecto de la nueva fecha de validación”.

Se espera que el coordinador General de Copei, Enrique Mendoza se pronuncie en las próximas horas.