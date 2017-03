Chyno Miranda confiesa que también a “sentido miedo”

Recientemente, el ex integrante del Chino y Nacho, ahora llamado Chyno Miranda colgó una fotografía hablando por teléfono desde Miami, Florida y la acompañó con el siguiente texto: “Yo también he sentido miedo, he tenido temores o algún tipo de problema, pero lo que me ha ayudado a salir adelante y mantenerme firme es la alegría, tranquilidad y seguridad que tengo al salir de casa. Si proyectas alegría, recibes alegría”.

Los “Me Gusta” inundaron la publicación a los pocos minutos, además de innumerables comentarios. Chyno se encuentra trabajando fuertemente en su nueva faceta como cantante solitario.

DC/CD