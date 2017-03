Choque entre autobús y tren en EE.UU deja al menos cuatro muertos y 37 heridos

Un autobús con cerca de 50 pasajeros a bordo fue colisionado por un tren de carga cerca de la ciudad de Biloxi, Misisipi. Las autoridades han confirmado que al menos 4 personas han muerto.

La compañía de ambulancias local ha enviado 10 unidades terrestres y dos helicópteros médicos a petición del Departamento de Policía de Biloxi, y ha reportado al menos 37 heridos.

Según testigos del accidente, el autobús parecía estar atascado en las vías y el tren que llegaba en esa dirección chocó contra el costado del vehículo, informa WLOX. Además, se reporta que el autobús estaba lleno de gente mayor.

Los primeros grupos de rescate que llegaron al lugar sacaron a los pasajeros heridos a través de salidas de emergencia, según medios locales. El personal médico de uno de los hospitales cercanos también participó en el rescate.

