Chavistas críticos marcharán al Ministerio Público para respaldar las declaraciones de Luisa Ortega Díaz

Integrantes de la Plataforma en Defensa de la Constitución exhortaron a los venezolanos a acudir este viernes a las 4:00 pm a la Fiscalía General de la República ubicada Parque Carabobo y a todas las sedes del país.

El dirigente de Marea Socialista (MS) Nicmer Evans convocó al chavismo a fin de “restablecer el Estado de Derecho y se respete al soberano”

“Alguien me dice muy certeramente que: Si la AN destituyo al presidente, el TSJ destituyo a la AN y la fiscal al TSJ, ¿no hay gobierno?”, cuestionó el politólogo mediante su cuenta en Twitter.

#AlaFiscaliaEnDefensaDeLaConstitucion a las 4 de la tarde en todas La fiscalías del país, ayúdennos a convocar pic.twitter.com/xY6B87S9vl — Nicmer Evans (@NicmerEvans) March 31, 2017

Alguien me dice muy certeramente que: Si la AN destituyo al presidente, el tsj destituyo a la AN y la fiscal al tsj, no hay gobierno? — Nicmer Evans (@NicmerEvans) March 31, 2017

DC | El Nacional