César Pérez Vivas: No permitiremos la eliminación de Copei

A través de una nota de prensa, el ex gobernador del Táchira, César Pérez Vivas fijó su posición acerca del proceso de validación de Copei, realizado este fin de semana y n el que manifiesta la posibilidad de ir a un proceso de revalidación para la tolda verde.

“El haber concurrido el fin de semana al proceso de validación y lograr abonar un importante número de voluntades socialcristianas que pudieron acceder a las maquinas el pasado fin de semana, nos abre el camino al proceso de reparos”, manifestó César Pérez Vivas.

Pérez Vivas manifestó que el Consejo Nacional Electoral no tramitó con la formalidad y celeridad requerida la solicitud presentada por Copei en la que pedían cambiarse de grupo para poder facilitar el proceso. “Primero nos dijeron que sí. En las delegaciones regionales se les comunicó a nuestros representantes que no se expediría credenciales a los testigos de Copei, porque había sido diferida su participación. Pero el viernes 24 al filo del mediodía nos informaron que el cambio de grupo no había sido aprobado por los rectores”, precisó.

La falta de seriedad en la respuesta del CNE al petitorio del partido verde desmovilizó y trajo serias complicaciones logísticas, según el exgobernador. “A la hora que nos avisaron que tendríamos que ir a validar ya todo el operativo de propaganda, logística y movilización había sido desactivado. Un gran malestar tocó a nuestra gente”, enfatizó.

Pese a las adversidades para el líder copeyanos asistir al proceso de validación fue la decisión correcta. “En Copei decidimos asistir a la validación porque no estamos dispuestos a permitir su eliminación. Consideramos que al no asistir, nos estábamos retirando de la escena política y eso no es posible para una institución con 71 años de servicio a la democracia y al pueblo de Venezuela”.

Pérez Vivas envío un mensaje de agradecimiento, felicitación y reconocimiento a todos los amigos y compañeros que, en medio de la confusión y las dificultades, ofrecieron su concurso para el avance obtenido en la jornada. “La tarea la completaremos en la fase siguiente de los reparos, por lo que invito a los amigos que no pudieron validar el pasado fin de semana a Copei, a que lo hagan en la fecha que nos corresponda acudir para completar esta tarea”.

DC|NP