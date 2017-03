Cerrador mexicano: Se están burlando de nosotros; no tiene caso volver al Clásico

El cerrador de la Selección mexicana, Roberto Osuna, lamentó en entrevista con ESPN la manera como se enteraron de que estaban eliminados del Clásico Mundial de Béisbol, y consideró que terminó siendo una burla para el equipo mexicano debido a que nunca les explicaron bien las reglas.

“La verdad estamos bien inconformes con la decisión de ellos, ya que dicen una cosa y luego la cambian. Eso nos hace pensar que manejan las cosas a su antojo. Estuvimos reunidos toda la noche, tratando de esperar la respuesta de Grandes Ligas” confesó el ‘Cañoncito’ para dicho medio.

Y es que luego de que se dijera que México había calificado al repechaje y después fue cambiada la decisión, el cerrador de los Blue Jays sentenció molesto que lo que hizo la MLB “ya es una broma, se están burlando de nosotros y eso no se vale”.

También Osuna dejó entre ver que no volverá a disputar este torneo en los próximos años, pues confesó que “en lo personal, sí este evento que yo lo consideraba el más importante para nosotros, no tiene seriedad, no le veo caso de volver a participar en un Clásico”.

DC|AS