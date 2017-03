Carlos Cruz: “Nuestra televisión va en caída libre”

Carlos Cruz atraviesa emociones fuertes. Cayó en cuenta de que ya son 35 años interpretando personajes, celebración que coincidió con la separación de la que fue su pareja por 16 años. Aspectos que trabaja en Divorciarme yo…, monólogo de Orlando Urdaneta que presentará desde hoy en el Celarg. Luego irá a Barquisimeto, Valencia y Maracaibo. Afirma, además, que es un momento interesante en su vida: da clases de actuación y también dirige.

¿Cómo se ha sentido trabajando este texto por las coincidencias que tiene con su vida?

—Manuel, que es el personaje, tiene cuatro divorcios; este, en cambio, es el primero mío después de haber estado casado 16 años. Pero hicimos link en el tema de los hijos, porque es una de las cosas que voy a comenzar a resentir. Con la obra he ido descubriendo cosas. Me impactó la imagen de ver crecer a los hijos a la distancia. Y es una denuncia que él hace de cómo las madres usan a los hijos y les quitan al padre.

¿Cómo sopesa el hecho de celebrar una trayectoria con un tema doloroso?

—Un divorcio es doloroso, pero lo veo también como un renacimiento. Siento que estoy recuperando cosas que había olvidado. Y es un renacer también de mi carrera, es el primer unipersonal que hago. Es una sensación extraña.

¿Qué significa esta soledad?

—Es distinta. Siempre he sido una persona muy solitaria. Cuando uno es así y se casa, tiene que lidiar con esta característica en una relación de pareja y no es tan fácil. Pero esa es una soledad acompañada. La de ahora es más reflexiva, productiva. Piensas mucho qué pasó, en qué momento todo comenzó a derrumbarse. Esta es una soledad conmigo.

¿Cómo observa estos 35 años en la actuación?

—Ahorita es muy difícil todo. Por muchas razones. Al principio no quería hacer televisión. Yo pertenecía a un grupo de teatro en San Antonio de los Altos y luego estudié cuatro años en la Escuela César Rengifo. Era todo muy incierto. Hice muchos casting, hasta que por fin quedé en uno. En ese momento existían muchísimas producciones televisivas y había bastante posibilidad de que uno trabajara. En esa época también existían productores que apostaban más al talento que al físico. Eso ha ido cambiando mucho con el tiempo. Ahora no hay complejidad en los personajes, primero por costos de producción —quieren invertir dos bolívares y ganarse un millón– y segundo porque no tienen actores ni actrices que los interpreten, pues los buscan en gimnasios y concursos de belleza. Nuestras historias se han hecho fatuas. ¿Que quieren el género rosa? Pero si eso aguanta muchas cosas, puede estar escrita de manera inteligente y va a subir cerro igual, como ellos dicen.

¿En algún momento quiso retirarse?

—Muchas veces. Porque veía que las cosas no pasaban como quería. Hubo una época en la que tuve mucho resentimiento porque venía de una escuela de teatro, era un profesional y veía que los personajes se los daban a otros. En la televisión venezolana hay un racismo solapado. Una vez Amalia Pérez Díaz me dijo: “Mira, Carlitos, te voy a decir con mucho cariño que no te hagas ilusiones, eres morenito y siempre vas a ser el policía, el delincuente, el que vende helados”. Y eso me impactó mucho. Pero no me detuvo. Después agradecí profundamente los personajes que me dieron porque me permitieron un registro importante, me enseñaron mucho. Eso me dio la oportunidad de interpretar a un Olegario Pérez, por ejemplo. Pero lamentablemente nuestra televisión va en caída libre, no la extraño para nada.

¿Y cómo observa el teatro?

—Mucha gente dice que es su mejor momento, yo no lo creo. Económicamente sí, en cuanto a cantidad sí. Pero en lo que se refiere a calidad no. Lo que ha habido es una migración de los productos televisivos a las tablas. Comenzaron a desplazar el espacio de los teatreros y se cayó en el facilismo.

—Pero ha estado en la televisión, ¿cómo lucha contra este estigma usted?

—Yo comencé en el teatro, luego pasé a la televisión. Tengo mi conciencia limpia. No me considero el mejor actor, pero sí uno que trabaja mucho. Y trato de que todo lo que haga tenga calidad. Esa es mi satisfacción.

DC|EN