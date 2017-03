Carbozulia: cero producción, guisos al máximo. Por Darwin Chávez (@darwinch857)

CARBOGUISOS. La exagerada ambición y voracidad de los enchufados llama poderosamente la atención, incluso de los chavistas honestos que son la mayoría, porque no hay ni siquiera la más mínima consideración tomando en cuenta la severa crisis que vive el país. Mientras más profunda es la crisis, pareciera que mayor interés tienen de raspar la olla. Muchos sienten que el final está muy cerca y por eso quieren llevarse todo lo que puedan de lo que queda del festín. Lo hemos comentado con el caso de Petróleos de Venezuela que continúa siendo saqueada por un grupo de oportunistas a quienes poco les importa la caída de la producción, el alto endeudamiento y haber convertido a una empresa que era modelo, en una especie de chatarra internacional. Pero no sólo en PDVSA hay enchufados engullendo el erario público, o lo que queda. Un patriota cooperante me da detalles sobre la severa crisis que afecta a Carbones del Zulia (Carbozulia). El dilema en Carbozulia es que mientras la producción en las dos minas (Paso Diablo y Mina Norte) está en cero ¿En 0? Si en cero totalmente, se siguen haciendo cosas que llaman la atención. Recién se acaba de otorgar un contrato bajo el requerimiento o procura: “Suministro de alimentos y bebidas para Carbones del Zulia”. Hasta ahí todo bien porque el personal tiene que comer e ingerir bebidas. Pero hay cosas irregulares y curiosas. Primera curiosidad: el monto del contrato ¿Por qué el monto? Porque la cantidad son Bs. 599.999.836,90 ¿Y qué tiene eso de irregular? Que cuando un contrato tiene un monto de Bs. 600 millones o más debería iniciarse un concurso abierto tomando como base lo establecido en la Ley de Licitaciones y que las empresas interesadas hagan sus ofertas. Cómo podrán ustedes comprobar con una simple operación matemática faltaron Bs. 163,10 para llegar a los Bs. 600 millones y con ese pequeño faltante se evade el concurso o licitación, porque se puede entregar el contrato directo a una empresa por “adjudicación libre” o “acto motivado” ¿No es curioso que le hayan quitado Bs. 163,10 al monto del contrato para evadir la licitación? La otra curiosidad del proceso y es que le otorgan el contrato a una empresa identificada con el RIF que termina en 9032 y que tiene un domicilio fiscal en la Av. San Martín, entre la 1ra y la 2da transversal, parroquia San Juan, Caracas ¿En Caracas? Si, en Caracas ¿No hay empresas en el Zulia con capacidad de cumplir con la descripción del requerimiento o procura? Por supuesto que sí. La otra cosa bien curiosa es que le entregan un anticipo de 50% del monto total o sea Bs. 299.999.918,45 ¿Y qué tiene eso de malo? El patriota cooperante afirma que nunca en Carbones del Zulia se entregan anticipos y eso también funciona así en PDVSA ¿Por qué a esta empresa si le dieron un anticipo? Cosas de la revolución de los enchufados. El patriota cooperante acusa al que llaman “El Rey Midas” de esa irregular contratación, pero eso es casi que normal en sus andanzas en la administración pública. El PC agrega que “El Rey Midas” tiene el récord de haber quebrado a más de 20 empresas del holding de PDVSA Industrial y lo mejor del caso es que tiene el apoyo y la habilidad para ocultar todos sus desaguisados. “El Rey Midas” esté quebrando la producción de carbón en el Zulia que fue una industria que llegó a producir más de siete millones de toneladas y apenas en 2016 se aproximó la producción a las 300 mil toneladas. Pero eso no es lo peor, porque en los casi tres meses de 2017 la producción está en cero (0) o sea no hay nada de nada. Desde 2011 comenzó el declive de la producción zuliana de carbón, cuando el Gobierno se apoderó de la mayoría casi absoluta de las acciones de Carbones del Guasare y Carbones de la Guajira que pasaron a ser manejadas por Carbones del Zulia. Ahí se inició la desinversión y por supuesto la paulatina caída de la producción (VEAN EL HISTORICO ANEXO A ESTE COMENTARIO) ¡Qué cosas las del Rey!

¿BUENO O MALO? Toda una discusión pública se armó a raíz de la exigencia de realizar primarias en la oposición que han pedido Primero Justicia y Voluntad Popular. Pero el debate se agudizó a partir que Julio Borges no sólo planteó las primarias, sino que ratificó que Henrique Capriles sería el aspirante de PJ a la candidatura presidencial. Luego se asomó la aspiración de Henry Ramos Allup y posteriormente apareció la muy interesante opción del presidente de Polar, Lorenzo Mendoza, tema que analizaré oportunamente. Muchas son las opiniones de verdaderos expertos en la materia que rechazan la alharaca electoral de la MUD, cuando no hay procesos electorales convocados. Desde mi posición de cuasi lego en la materia y con el mayor respeto por los genuinos especialistas, creo que pedir primarias y colocar en el debate la lucha por la candidatura presidencial de la Unidad es un buen paso. Se trata de animar a la gente y está demostrado que la aparente pasividad de la mayoría de los venezolanos cambia cuando el tema electoral tiene peso en la opinión pública. Sólo recordemos lo ocurrido a comienzos de 2015 cuando muchos creíamos que no había interés de las mayorías en las elecciones parlamentarias y al final todo terminó en una avalancha. La gente en medio de sus penurias ve el tema electoral como una lucecita en el oscuro túnel de crisis y conflicto en el cual el Gobierno nos trata de encerrar ¿Por qué las primarias? Porque como he comentado en múltiples ocasiones, la selección de los candidatos consultando al pueblo directamente funciona como el verdadero empoderamiento de ese pueblo. La gente se sentirá consultada y eso le otorgará legitimidad a quienes sean electos ¿Vale la pena lanzar precandidatos presidenciales? Por supuesto que sí para que la gente evalúe sus opciones, para que el ciudadano se motive, para que el pueblo desesperanzado vea que si hay oportunidades de salir del abismo. Y sobre todo para que el Gobierno no siga corriendo solo y haciendo desastres sin voces críticas de gran peso. El clima electoral funciona como motivador y así se incentiva a la gente a pedir con fuerza que el CNE fije las fechas de las regionales y municipales, pero además implica advertir al régimen que no podrá jugar con las presidenciales de 2018. Con el perdón de los expertos, esa es mi muy humilde opinión.

METROCRISIS. Me informan que el presidente de Metromara, Tito Meleán, está muy molesto no sólo por mi comentario de hace dos semanas sobre su supuesta renuncia, sino que se enfureció más con la aclaratoria que publiqué la semana pasada, a petición de ellos mismos. Quiero aclarar que la petición fue colocada textual y cumplí con su petición. Pero tampoco podía yo dejar de hacer inferencias del texto de la aclaratoria, que fue tan claro que me aclaró a mí, valga la redundancia, que la crisis que tanto se habló informalmente es totalmente cierta. Cada día hay más problemas con la operatividad del servicio de trenes y autobuses. Claro, el ingeniero Meleán no debería de molestarse conmigo porque yo no soy el culpable que el Gobierno nacional no envíe los recursos para el mantenimiento de las unidades. Como de verdad apuesto por el éxito de su gestión quiero advertirle que en cualquier momento los trabajadores le pararán totalmente los servicios, en reclamo por la ausencia de pago de un conjunto de reivindicaciones laborales. Lo peor es que los sindicalistas afirman, cosa que no me consta, que los recursos para esos pagos estaban aprobados porque Rafael Colmenares, el anterior presidente, los había logrado luego de muchos viajes a Caracas y de armar atajaperros en el Ministerio, pero luego no se hizo el esfuerzo por garantizar el envío una vez renunció RC. Me cuentan que eran unos 800 millones de bolívares con los cuales se iban a cancelar beneficios pendientes, pero además se pagaría una parte de las cuantiosas deudas que quedan con las clínicas y que tienen casi que paralizado el seguro auto administrado de salud. Pero además entre lunes y martes de esta semana se corrió el rumor sobre la designación de Fidel Madroñero en la presidencia del Metro. Al final, aunque por ahora, es un simple rumor. Lo que si se confirmó es que Madroñero si está supuestamente interesado en el cargo y hace su lobby en Caracas. El ingeniero Meleán también debería tomar en cuenta que Madroñero no es como Gian Carlo Di Martino que está muy sólo en sus aspiraciones, porque este si tiene apoyo de verdad ya que está apadrinado por el Vicepresidente de la República, Tareck El Aissami. Al cierre me informan que en el Metro de Maracaibo hasta las 11AM de este jueves 23 de marzo de 2017 no había el dinero para pagar la nómina del 30 y eso tampoco es culpa mía, para que no se vayan a molestar conmigo.

INFORME. Gracias a un patriota cooperante recibí el sustancioso “Informe General Faja Petrolífera del Orinoco Hugo Chávez Frías” que incluye un conjunto de investigaciones realizadas por el Cuerpo de Inspectores Socialistas de la Presidencia de la República de las operaciones de PDVSA y sus empresas mixtas en esa importante área de exploración y producción. El informe data de 2015. Aún estoy revisando el extenso reporte. Lo que si verifiqué es que el caso sigue abierto, porque no se tomaron en cuenta las correcciones recomendadas. El oficio de entrega del informe es el No. VP-2015-000550 que con fecha 31/07/2015 fue recibido en el despacho del entonces Ministro de Petróleo y Minería, Asdrúbal José Chávez Jiménez y que fue remitido por el entonces Vicepresidente, Jorge Arreaza. Pronto les daré más detalles en www.verdadesyrumores.com.

BOOMERANG. La intención del Gobierno de entretener, acorralar y aniquilar a la mayor parte de los partidos de la oposición e incluso a algunos del Gran Polo Patriótico, con el engorroso proceso de validación ante el Consejo Nacional Electoral resultó todo un boomerang que se les devolvió. Lo que se pronosticaba como una misión imposible por el específico y maquiavélico diseño del proceso, se convirtió en un revulsivo para la disidencia ciudadana que está acudiendo en masa y de forma espontánea a participar para firmar por el partido de su preferencia, tal como analizamos en Verdades y Rumores (LEA: http://verdadesyrumores.com/analisis-por-que-la-validacion-de-los-partidos-le-funciona-a-la-mud/). Mientras la Mesa de la Unidad Democrática sigue enredada en su reorganización y no termina de enfocarse en la necesaria reconexión emocional, el Gobierno en su empeño por acabar con la disidencia fue el encargado de avivar la emocionalidad de la gente en relación con la oposición y contra el régimen. El Gobierno hizo en dos fines de semana lo que la MUD ni siquiera había comenzado a hacer, que fue motivar a la ciudadanía a participar, a sumarse, a respaldar a los partidos y sobre todo a drenar su profundo malestar contra el Gobierno que acabó con su calidad de vida. No todos los partidos de la MUD van a sobrevivir, pero aquellos que sigan existiendo legalmente ahora tendrán una mayor base de sustentación popular a través de esa participación espontánea.

UNIDAD ZULIA. Persiste la crisis que afecta a la Mesa de la Unidad Zulia. Hay dos bloques. Uno en las tradicionales reuniones a puertas cerradas, de esas que son normales en la vieja política. El otro bloque liderado por Gustavo Ruiz en la calle, en contacto con la sociedad civil, acompañando al pueblo en sus penurias, creando estructuras en los municipios y apoyando a los partidos en el complejo proceso de validación. Usando un término de la colega y amiga Yrmana Almarza, me contó un pajarito que la MUD nacional al parecer tiene lista la decisión de anular el extraño, por no decir irregular, proceso de elección realizado en diciembre y realizar una nueva selección tomando en cuenta el nuevo reglamento y la composición actual del G9. No han ejecutado la aparente decisión para no afectar la validación de los partidos, pero eso está previsto para cuando concluya ese engorroso proceso. Si se aplica el nuevo reglamento y votan los integrantes del G9 me aseguran que el grupo Unidad Zulia liderado ganaría la votación.

ESFUERZO. Destacable la operación que montó el partido Primero Justicia para validar en los 23 estados. Obtuvieron 200.467 firmas respaldando su existencia como organización política legal ante el Consejo Nacional Electoral. En el Zulia el equipo conducido por Juan Pablo Guanipa logró acumular 17.351 apoyos. La cifra pudo haber sido más elevada si el proceso hubiese sido fluido y sin los obstáculos que coloca el CNE para entorpecer. La participación espontánea sigue llamando la atención, porque buena parte de los “validantes” acudió sin que nadie lo movilizara. Eso es importante porque se traduce en un avance en la reconexión emocional de los partidos con los ciudadanos. En el caso de PJ Zulia se observa capacidad organización. Tal como comenté en la pasada columna, hicieron hasta una especie de simulacro durante el fin de semana previo en el cual observaron detenidamente el proceso para adaptarse y cumplir con su meta. La validación fue una buena prueba para la estructura justiciera en el estado, ante la posibilidad de competir en las primarias para seleccionar los candidatos de la Unidad a la Gobernación, Alcaldías, legisladores y concejales.

ALUMBRADO PÚBLICO. La cinismo es casi que una política de Estado en Venezuela. En Maracaibo tenemos un ejemplo cercano y se trata del grave deterioro del alumbrado público que es responsabilidad única y exclusivamente de Corpoelec, pero ahora ese organismo y sobre todo Pancho pretenden culpar a la Alcaldía de Maracaibo de la “oscurana” que invade la ciudad todas las noches. Resulta que Pancho asegura que así como él recoge basura sin tener la competencia, la Alcaldía debe reparar el alumbrado público. Primero, las Gobernaciones de estado si tienen ahora que ver con el aseo urbano porque tienen la responsabilidad del manejo de los vertederos de basura. Segundo, a partir de aquel decreto que excluyó el cobro de ese servicio y de los impuestos municipales a través de la factura de electricidad, despojaron al municipio de la poca competencia que tenía en la materia y que tenía sustento en el contrato de servicio. Esa es una excusa muy burda y frágil. La mayoría de los ciudadanos saben que Corpoelec es el responsable de la ausencia de alumbrado y que Pancho es co responsable de eso por omisión. La Alcaldía de Maracaibo, y ninguna otra municipalidad, tienen la capacidad financiera y técnica para ocuparse del alumbrado público. Como es normal, los responsables aplican la técnica del “perro mojao”e intentan sacudirse de sus atribuciones y errores.

ACTIVOS. Llamé a uno de mis amigos que integra la Dirección Regional de Un Nuevo Tiempo, con el fin de consultarlo sobre la organización de su estructura con miras a la validación que tendrán el primer fin de semana de abril: “Estamos trabajando arduamente para doblar la cantidad de firmas que se requieren en el Zulia. No es un proceso fácil pero estamos decididos. Manuel está al frente de todo poniendo a punto la maquinaria. Fíjate como Pablo Pérez es prácticamente el responsable de toda la Costa Oriental del Lago. Tomó como base de operaciones al municipio Cabimas y desde allí supervisa el trabajo que estamos desplegando en toda esa importante zona que forma parte del decisivo corredor electoral regional. Pablo está todos los días visitando a dirigentes que estaban inactivos. Hace reuniones, recorre comunidades y afina los detalles. Ese fin de semana es crucial”.

DESINTERÉS. El clima laboral en Petróleos de Venezuela sigue de mal en peor ¿Quieren una evidencia clara y contundente? Pues resulta que desde hace varios días en la mayoría de las dependencias de PDVSA se instalaron los equipos para que los trabajadores procedieran a solicitar su Carné de la Patria. Los días pasaron y el interés fue muy escaso. Los trabajadores pasaban por los puntos de carnetización y miraban con desgano ese novedoso mecanismo de control social y político. Fue tan baja la cantidad de personas que se registraron, que a partir de ahora es “obligatorio” sacarse su Carné de la Patriaso pena de ser sancionado o incluido en la lista de los escuálidos que aún sobreviven en la industria ¿Quieren otra prueba? Observen este video que está corriendo por las redes sociales en el cual un grupo de trabajadores molestos emboscan al presidente de PDVSA, Eulogio del Pino, con una serie de reclamos sobre la burocracia que afecta sus labores, los pocos beneficios que están recibiendo y con todo un conjunto de exigencias basadas en los problemas que les causa la crisis. Cuando observen el video (INGRESE AQUÍ: https://youtu.be/1dSLFZSxftY) no sólo deben fijarse en la actitud de los trabajadores, sino también en el desgano que muestra del Pino ante las quejas. Literalmente no les paró “ni un poquito”.

BECAS. Los amigos del Voluntariado “Pasión por Maracaibo”, que lidera el médico y empresario Carlos Alaimo sigue adelante con su proyecto político basado en la construcción de ciudadanía y con un fuerte activismo social, me informan del comienzo del programa de becas. Primero crearon el programa “Ollas Solidarias” que semanalmente a través de comedores sociales entrega alimentación a niños y adultos mayores de sectores muy pobres de la ciudad. Ahora la semana que viene será el anuncio formal del programa de becas de educación para el trabajo “Arístides Calvani” a través del cual se beneficiarán a 7 mil jóvenes que serán capacitados en un oficio productivo. Lo más llamativo del programa es que lo están haciendo con el aporte de privados, porque no están en gobierno.

AUSENCIA. Extraña la ausencia de los parlamentarios de dos de los partidos que integran la Mesa de la Unidad de la sesión de la Asamblea Nacional, en la cual se aprobó el acuerdo avalando la activación de la Carta Democrática contra el Gobierno venezolano. La sesión se retrasó esperando la incorporación de esos diputados, pero nunca llegaron ¿Cumpliendo acuerdos? ¿O se les enfermó algún familiar cercano a cada uno?

VIOLENCIA. Los rasgos de algunos hechos de violencia ocurridos en los últimos días han ratificado mi apreciación que somos un país en guerra, pero contra el hampa desbordada. Preocupa que Caracas es la ciudad más violenta del mundo con más de 120 homicidios por cada 100 mil habitantes, pero además tenemos el deshonor de tener dos ciudades adicionales entre las siete más violentas del mundo: Maturín y Valencia. El deterioro social es grave y el experimento de creación del “hombre nuevo” revolucionario que impulsó Chávez ha fracasado ¿O ese era el propósito? Ver como niños, que en algunos casos no llegan a los 10 años, son capaces de atacar en masa a dos adultos y asesinarlos con cuchillos, es casi que una escena de alguna película surrealista o bizarra, pero eso está ocurriendo en Venezuela ante la mirada ineficiente, complaciente o planificada de un Gobierno malo y perverso. Esta farsa de revolución no sólo está quebrando económicamente al país, sino que dinamitó el tejido social. Esta no es la sociedad en la cual yo nací y crecí. Se está perdiendo la solidaridad. La mayoría agobiado por la crisis sólo tiene tiempo y mente para sobrevivir. Lamentablemente, la crisis impulsará gravemente los indicadores de criminalidad, mientras el Gobierno vive en su fantasía revolucionaria y carnavalesca.

SHOW. La sorpresa de la jornada de validación de Primero Justicia en el Zulia fue la reaparición de Romer Rubio quien se mantuvo en la clandestinidad desde enero, cuando fue señalado de coautor de un supuesto atentado en el acto del regreso de Manuel Rosales. Rubio llegó y no pasó nada. Se presentó este miércoles en la Fiscalía y quedó en libertad plena porque resulta que no había nada oficial contra él. Eso sumado a la libertad del concejal Jorge Luis González termina de demostrar que la persecución contra dirigentes de la oposición en su gran mayoría son montajes que forman parte del show, con el cual buscan justificar la aniquilación de la disidencia.

