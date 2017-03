Capriles: La gente está delgada porque pasa hambre, pero Maduro ríe para no llorar #16Mar

El gobernador de Miranda, Henrique Capriles, calificó como una burla la forma como los voceros del gobierno se refieren a la crisis alimentaria que atraviesa el país.

“No nos da risa la situación crítica de alimentación en Venezuela, ese es el problema más grave del país”, así lo sostuvo este jueves, al hacer referencia a un pase televisivo en el cual una mujer le pidió ayuda a Maduro debido al estado de desnutrición que presentaban sus hijos, pero éste le quitó rápidamente el micrófono e hizo un chiste sobre el apellido de la madre.

Capriles resaltó que la alimentación es un tema que merece atención, puesto que en 2016, la mayoría de los venezolanos perdió un peso promedio de 9 kilos, debido a la escasez de alimentos y a la baja ingesta de proteínas y porciones de comida.

“Hay un señor que en cadena y no cabe en la pantalla del televisor. Hace chistes con que esta ‘kiluo’ y que está en forma. La alimentación es un tema serio, no es para hacer chistes. La gente está delgada porque pasa hambre, pero ríen para no llorar”, puntualizó.

Durante una jornada de “Miranda contra el Hambre” realizada en el sector Valle Verde de Guatire, Capriles reafirmó que la situación alimentaria del país se soluciona con producción nacional, y no con las bolsas del CLAP, porque menos del 20% de la población las recibe con regularidad.

Aseguró que un 88,7% de los venezolanos prefiere que los abastos y supermercados sean abastecidos para poder comprar cuando deseen, mientras que tan sólo el 10,4% apoya la distribución de productos a través de los CLAP. “Sólo el 50% de la nación dice que ha recibido la bolsa por lo menos una vez ¿Cómo hace alguien si la recibe cada tres meses? Esto no es un mecanismo de solución, es un mecanismo de control político para chantajearlos”.

Con respecto a la validación del partido Primero Justicia, que se realizará este fin de semana, el también líder de la Unidad nacional ratificó que aquel que haya certificado a otra tolda política, no debe anula la primera manifestación de voluntad.

Asimismo, invitó a la población a sumarse a la actividad en algunas Plazas Bolívar del país para validar por Primero Justicia. “El gobierno quiere eliminar los partidos, no dejemos que lo hagan. Quieren tener un partido único que va a terminar con la poquita democracia que tenemos”.

DC|Nota de Prensa