Capriles: Hay más personas en colas que las que han validado #18Mar

El gobernador de Miranda y líder de la Unidad nacional, Henrique Capriles, denunció varias incidencias reportadas en varios puntos de validación del partido Primero Justicia en la entidad mirandina, así como en otros estados del país.

“Tenemos tres máquinas menos en el Área Metropolitana de nuestro estado, una en Baruta, una en Chacao y una en Sucre. El gobierno tiene una obsesión y sus poderes odian a los mirandinos, porque le dimos la derrota más importante que se le haya dado al Psuv en todos estos años, primero fue a Diosdado Cabello y después al otro, que ahora es ministro de Educación. Tampoco han podido con los tachirenses. No hay ninguna justificación para que no se habiliten o coloquen las máquinas, porque estas son de los venezolanos y no de los enchufados ni del Psuv”, dijo.

Asimismo, detalló que en Maracaibo, estado Zulia, también se registró una máquina menos en la jornada, mientras que en Nueva Esparta se reportó una operación morrocoy por parte de los funcionarios del CNE.

“En Falcón y Vargas hubo dos corte de electricidad y pedimos al Poder Electoral que esos centros se mantenga abiertos por el tiempo que no hubo electricidad. Mientras que en el Municipio Libertador, específicamente en San José y San Bernandino, grupos paramilitares sabotearon el proceso, y en el que el Consejo Nacional Electoral se hizo de la vista gorda”, expresó.

Durante el primer balance de la jornada de validación de la tolda aurinegra, Capriles señaló que hasta las 11 de la mañana, unas 25 mil personas han participado en el proceso de legalización, mientras que para esa misma hora, 30 mil ciudadanos permanecían en las colas para validar.

“Es decir que hay más personas en cola que las que han validado. Pido al pueblo mirandino y venezolano a que salgan a luchar, a que salgan a validar el partido. Se trata de legalizar los partidos y la democracia, que los venezolanos hagamos que ella se imponga en nuestro país”, concluyó.

