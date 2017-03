Capriles: Gobierno echa gasolina a la candela con pretensión de expropiar panaderías #13Mar

Este lunes, el gobernador de Miranda, Henrique Capriles, cuestionó que el gobierno quiera responsabilizar a las panaderías de la falta del rubro en las mesas de Venezuela.

Dijo que no se justifica que se amenace con cárcel a los panaderos, puesto que la escasez de pan se debe principalmente al acceso de la materia prima. “No hay pan simplemente, porque no hay harina. Los panaderos no tienen materia prima para producir, porque el trigo es importado”.

Capriles sostuvo que lejos de buscarle una solución al problema, la medida que ensaya el gobierno complicará aún más la escasez del rubro.

“Este gobierno sigue echándole gasolina a la candela con la pretensión de expropiar las panaderías. Ahora menos se va a conseguir pan. Eso es lo que ellos saben hacer, echarle la culpa a los demás de sus errores. ¿Qué venezolano no quisiera tener pan fresco y recién horneado en su casa sin tener que hacer colas para comprarlo?”.

Señaló que las políticas erradas del gobierno han conducido al país a una crisis sin precedentes. “Hace 3 años atrás no se veía una cola para comprar pan y mucho menos se regulaba su venta por persona. ¿Por qué les cuesta tanto a quienes están en el gobierno tomar decisiones que beneficien a los venezolanos? En los últimos años se han dedicado a acabar con las empresas y comercios, confiscaron tierras productivas, y hoy están prácticamente paralizadas. Esto lo que trae como consecuencia es escasez y desempleo”.

El Gobernador de Miranda insistió en que para salir de la coyuntura económica “es necesario producir en el país y tenderle la mano a los productores nacionales”.

DC|Nota de Prensa