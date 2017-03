Capriles: Exigir carnet de la patria para comprar bolsas Clap es chantaje

El gobernador de Miranda, Henrique Capriles, calificó como una violación al derecho a la alimentación la exigencia del carnet de la patria para comprar alimentos distribuidos por el gobierno.

“Los Clap son otro mecanismo de control de los enchufados de este gobierno. Los venezolanos no pueden conformarse con una bolsa de comida cada tres meses. ¿Qué persona come cada tres meses, que es cuando distribuyen estas bolsas de alimentos? Exigir carnet de la patria para comprar bolsas Clap es un chantaje. Eso viola la Constitución y el derecho a estar alimentados”, dijo.

Con respecto a la XIV Cumbre de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (Alba), realizado el pasado fin de semana en Caracas, Capriles rechazó que el Gobierno gastara una gran cantidad de recursos en el encuentro, mientras millones de venezolanos pasan hambre.

“¿Por qué no hicieron la cumbre desde cualquier comunidad para que vean la realidad de los venezolanos? Los fueron a mater a Miraflores. Fue una cumbre muy poco concurrida, apenas asistieron tres jefes de Estado y vimos cómo todos llegaron en aviones de Pdvsa. Todo ese dinero que se gastó que es de nosotros los venezolanos. ¿Qué de bueno nos dejó esa cumbre? Ellos han podido invertirlo en medicinas y alimentos que son las prioridades de nuestro pueblo”, reflexionó.

Validación de partidos políticos

Asimismo, el Mandatario regional insistió en que el proceso de renovación de los partidos políticos no es más que una estrategia del Gobierno para distraer al pueblo venezolano de la crisis económica y social, además para no convocar las consultas populares establecidas en la Carta Magna.

“No pueden desviarnos de los temas prioritarios de los venezolanos como son la crisis económica y social y la exigencia del proceso electoral. Es importante señalar que no hay democracia sin partidos políticos, y no hay democracia sin voto. No podemos permitir que este proceso que inició el Consejo Nacional Electoral (CNE), nos distraiga. A la par de la validación debemos exigir elecciones. Si algo tenemos claro los venezolanos es que queremos contarnos, porque tenemos la gente. Y sabemos que el cambio político nos permitirá traer las soluciones económicas y sociales, que tanto necesita el país”.

DC | Nota de Prensa