Capriles: Exigimos al gobierno normalizar el problema de la gasolina

“Tengan claro que la gasolina se está importando. Hay un gran problema con el tema del endeudamiento, porque este gobierno no ha pagado la importación y por eso no se ha hecho el despacho. Ahora no vengan a decir que hay sabotaje”, dijo este jueves el gobernador de Miranda, Henrique Capriles, a propósito de las colas que se han generado en las bombas de gasolina del país, en las últimas horas, para surtir los vehículos con combustible.

Sostuvo que en Caracas, de las 290 gasolineras existentes, al menos 90 no están funcionando y que en estados como Carabobo, Lara, Aragua, Barinas, Guárico y Bolívar se ha presentado congestión vehicular en las bombas.

“Ayer (miércoles) el gobierno decía que estaban en proceso de normalización y que en Caracas no había ningún problema. Los venezolanos debemos exigirles que se normalice el problema de la gasolina”.

En tal sentido, rechazó que Petróleos de Venezuela (Pdvsa) dijera que los inconvenientes en el suministro respondieran a problemas climáticos. “Las fallas en la producción se presentan por los pagos a proveedores internacionales y por la avería en la tubería que transporta la gasolina desde El Palito al centro de distribución de Yagua, en Guacara, al oriente de Carabobo”.

Denunció que los habitantes de la región central del país han pasado alrededor de 12 días con fallas en el suministro de combustible.

Por otra parte, Capriles cuestionó que el gobierno inaugurara este jueves en el Poliedro de Caracas la feria denominada “Expo Venezuela Potencia”, pues a su juicio la única potencia del gobierno es expropiar.

“Los del gobierno están con bombos y platillos, lanzando fuegos artificiales, por la inauguración de una exposición, que según ellos, es para mostrar todas las cosas que se hacen en el país, que somos una potencia económica y que exportamos. La exposición debería llamarse expo corrupción de enchufados y chanchullos, porque en el país no se está produciendo nada”, sentenció.

DC/NP