Canciller de Perú pidió invocar Carta Democrática de la OEA contra Venezuela

El canciller de Perú, Ricardo Luna, se pronunció a favor de invocar la Carta Democrática Interamericana contra Venezuela, para que así la Organización de Estados Americanos (OEA) pueda abordar plenamente la crisis que enfrenta el país.

La agencia oficial Andina publicó las palabras de Luna quien, pese a apoyar la iniciativa de la Carta Democrática, no comparte la idea del secretario general de la OEA, Luis Almagro, de suspender a Venezuela del organismo.

“Invocar dicha carta no significa suspender y aislar a un país, sino utilizar las diversas opciones que ofrece para comprometerlo en la solución del problema (…) Para llegar a una situación que converja la voluntad de los países miembros de la OEA se requieren consultas (…), no podemos adelantarnos a una posición como la que sugiere el secretario general mientras no se realicen consultas”, remarcó.

Luna dijo que en Venezuela se produjo una alteración del orden democrático, y que el Gobierno al bloquear al Parlamento, quebrantó el Estado de derecho en el país. El ministro instó a los demás países miembros a dar “pasos efectivos”, de acuerdo con las alternativas planteadas en la Carta Democrática, para superar la crisis política y humanitaria que enfrenta Venezuela.

En octubre pasado, la Asamblea Nacional de Venezuela declaró la ruptura del orden constitucional luego de que se suspendiera el referendo revocatorio. En días posteriores se instaló definitivamente una mesa de diálogo entre el Gobierno y la oposición que, luego de tres reuniones, no rindió frutos para aliviar la tensión política.

DC|El Pitazo