Calzadilla critica que cne no entregue constancia física de validación de partidos

El secretario general del Movimiento Progresista de Venezuela (MPV), Simón Calzadilla, señaló este domingo que el Consejo Nacional Electoral (CNE) no entrega una constancia física de la validación de las organizaciones, lo que a su juicio es una estrategia que busca invalidar los partidos políticos de oposición.

Calzadilla dijo que las sedes regionales del ente electoral no entregaron actas de totalización ni por máquina ni por región durante el proceso de renovación.

“No nos queda, en ninguna de las máquinas, resultados ni el registro de la persona que validó por nosotros. No sucede como el proceso de votación que hay un cuaderno y queda registrado; que hay unas papeletas en una urna y queda registrado y luego lo puedes cotejar con los resultados de la máquina. Inclusive, nos dieron fue unos totales a donde nos aclararon que la mayoría de las máquinas no había transmitidos y que esos totales aquí en el CNE a nivel nacional, no corresponden con ninguna de las cifras que nosotros tenemos”, afirmó el también diputado.

DC/G