“Bolívar y el socialismo” Por Eduardo A. Parra F. (@EDUARDO_PARRAF)

El hecho social político y religioso que rodeaba la américa del siglo XVIII, días históricos de vida de Simón Bolívar, nuestro ilustre libertador, requería de múltiples soluciones, el dominio injusto de un pueblo por un imperio que tras siglos de opresión, sembraba la explotación y el maltrato humano con fines mercantilista de la España imperial.

Bajo este escenario Bolívar hombre de muy buena posición social, militar estudioso y de una brillante capacidad intelectual, fue movido a la imperante necesidad de darle solución, a la problemática que aquejaba a la gran mayoría de los hombres, mujeres y niños habitantes de la Venezuela conquistada y gobernada por los españoles,luchando para entregarle la libertad.

El camino a seguir de Bolívar, para dar respuesta o solución a tan inminente realidad americana, libertad para sur américa,si hubiera existido Karl Marx para la fecha no sería la utopía del Socialismo,la que seguiría Bolívar, Marxismo filosofía no probada, sin pie ni forma, más cercana a una aventura, que de seguro, nuestro libertador, por lo entendido en los tiempos, razones, lógicas y su excelente preparación intelectual, la hubiese adversado.

Suponer o tratar de demostrar que, Simón José Antonio de la Santísima Trinidad Bolívar Ponte y Palacios Blanco, fue socialista, es la más falsa idea que se le podría ocurrir a historiador o político alguno, aunque tal suposición, “Bolívar socialista” parecería más un mal chiste, que una aseveración histórica científica, esta hipótesis es visceralmente miserable, su fin no es más, que usar el buen nombre de nuestro padre de la patria, para darle aval, a una doctrina anti natural y que nunca se pudo probar sea la correcta o viable para la prosperidad y buena convivencia de los pueblos, por lo contrario filosofía que ha llenado al mundo de discordia, ruina, esclavitud y muerte.

El pensamiento y la acción política, económica y social del libertador,estuvo más ligado, al pensamiento de la Inglaterra protestante, liberal y cuna del capitalismo, por lo que su pensamiento y acción se vinculó al espíritu del capitalismo protestante,practicado y comprobado funcional, viable y exitoso, por los países que abrazaron la reforma protestante de Martin Lutero, como un camino seguro para llevar a una nación a la prosperidad y desarrollo material. “Yo deseo continuar sirviendo a mi patria, para el bien general de la humanidad y el aumento del comercio británico”. – Simón Bolívar, 19 de junio de 1815.

Para Bolívar, el camino a seguir y que brindaría bienestar material a la incipiente nación, eran los conceptos como la igualdad y libertad política, económica y religiosa de sus ciudadanos, garantía jurídica a la propiedad privada, como factor importante para estimular el crecimiento y confianza,que resultaría enel desarrollo social, económico y cultural de la nuevanación libre y soberana, conceptos que se dejan ver en la carta de Jamaica y otras cartas del libertador.

Por lo que es una gran locura, afirmar que la filosofía inviable de la socialización de los medios de producción, estaba dentro de los proyectos de nuestro libertador,Bolívar nunca planteo la lucha de las clases, seríamás sensato y lógico para el libertador,adoptar ideas de desarrollo viables y probadas, como las de los ingleses, que un invento filosófico no comprobado, más bien una utopía incipiente llamada socialismo, que para los días de Bolívar a penas se empezaba a escuchar y debatir, y que contradecía las ideas liberales del libertador, donde me atrevo asegurar, sentía gran admiración por el pueblo inglés, porque en el pueblo ingles se revelaba ya, por varios siglos, la importancia del desarrollo material en el capitalismo, mediante la iniciativa individual de los ciudadanos, lo que les permitió alcanzar el desarrollo de la nación.

Me llamo particularmente la atención dos hechos históricos en la vida de nuestro libertador, que menciona el historiador:Molinares Senior, José E. en su libro “Postrer aliento del Libertador,” donde el historiador afirma, como Bolívar muere en la ciudad puerto, Santa Marta, Colombia, en su deseo de pasar sus últimos días de vida en Inglaterra, y en este afán estando en Bogotá, su largo viaje a Santa Marta, agravó más su enfermedad hasta morir, revela también el escritor en su libro, que el general Montilla, en una oportunidad en Santa Marta, Colombia, trata de convencer al libertador, desistiera de su viaje a Inglaterra, en lo que Bolívar le replicó: “Los Ingleses no me dejaran morir de hambre.” Como lector e investigador de la historia, me llama poderosamente la atención,el alto concepto,que mostraba el padre de nuestra patria, por lacivilización inglesa, por su éticacapitalista y protestante.

Se puede entregar al gobierno británico las provincias de Panamá y Nicaragua, para que formen de estos países el centro del comercio del universo por medio de la apertura de canales, que rompiendo los diques de uno y otro mar, hacer que en las distancias más remotas y hagan permanente el imperio de Inglaterra y su comercio (Simón Bolívar. Obras Completas. Editorial Habana, Tomo I).

Un hecho curioso en el que los defensores del socialismo nunca hablan es que Karl Marx fundador del socialismo, se refirió a Simón Bolívar en una carta fechada en Londres el 14 de febrero de 1858, asociándolo con el capitalismo inglés, Diciendo: “Durante la Guerra de la Independencia fueron nada más un alarde de mediocridad estratégica financiada por capitalistas ingleses y por la propia corona británica en pos de dominar el vasto mercado americano que se dislocaba del decadente dominio español.” En la misma carta se refirió a Bolívarcomo el “canalla más cobarde, brutal y miserable. Bolívar es el verdadero Soulouque.” Pienso que Marx, dentro de su percepción de la economía, en base a su interpretación materialista de la historia y totalitarismo político, nunca entendió ni entendería al más grande de los americanos, Bolivarimpulsado por el interés mayor la libertad, unidad y prosperidad, de la América,escogió el camino más correcto en su alianza con los ingleses.

Quiero finalizar este artículo, con palabras de uno de los más grandes pensadores moderno en Venezuela, Arturo Uslar Pietri, el 12 de febrero de 1986, en el diario el nacional, de la ciudad de Caracas.“En Inglaterra, así como en todos los países hoy llamados desarrollados en libertad, se desarrolló esta actitud ante la vida: Una afirmación del individualismo, una moral practica y militante, una noción del trabajo y del ahorro, como virtudes fundamentales, una peculiar noción del tiempo como instrumento y de la riquezas como responsabilidad ante Dios y ante nosotros mismos. Concluyo. Que toda transformación del sistema económico requiere primero un cambio cultural.”

Eduardo Parra / Dr. Teología – Abogado – Escritor – Activista de DDHH / parra_eduardo777@ hotmail.com / @eduardo_parraf