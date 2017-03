Así se defendió Norkys Batista de las declaraciones de Roberto Messuti (Video)

Hace poco se rumoró sobre el posible romance de Norkys Batista y político Henrique Capriles, ahora la mismísima Norkys habló sobre ello y otro par de cosas.

Leer También: Norkys Batista confesó lo que siente por Capriles (Video)

La actriz y empresaria venezolana, envió un mensaje al actual presidente de la Casa del Artista, Roberto Messuti, afirmando que él debería enviar mensajes positivos al país y no poner en duda el talento sus colegas, quienes fueron sus grandes amigos en algún momento.

“Es lamentable ver a un compañero con el que tuvimos una buena relación, decir que soy mala actriz y que debería hacer un curso. Deberíamos dar el ejemplo. Los venezolanos necesitan más mensajes productivos y menos destructivos”. Expresó Batista durante su entrevista en Globovisión.

La también modelo le hizo un llamado al actor revolucionario, con quien compartió pantalla en Radio Caracas Televisión (RCTV), a trabajar por un país de oportunidades para todos.

Y por si fuera poco, también habló de su supuesto juju con Capriles, aunque según ella todo resultó ser un rumor (nosotros creemos que no), afirmó ser nada más una buena amiga.

“Hay mucho cariño y mucha admiración. Lo he visto cómo trabaja por Venezuela, como lo quiere como yo, pero ya. ¡Ojalá! Yo estuve todo el día ‘echándole los perros’ y no me paró, quería robarle un beso y no pude”, relató en forma de chiste.

DC | El Farandi