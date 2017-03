Así apoyo Diosa Canales a Yorgelis Delgado tras publicación de vídeo íntimo

La vedette venezolana Diosa Canales manifestó este lunes su apoyo y solidaridad a Yorgelis Delgado, tras la publicación del vídeo íntimo que se hizo viral en las redes, entre Yorgelys Delgado, Kent James y Erika Schwarzgruber.

Diosa prefirió defender a Yorgelys Delgado, pues considera que nadie la ha apoyado. A través de su cuenta oficial en Twitter publicó varios mensajes de ánimo, apoyo y solidaridad dirigidos a Yorgelis en los que la invita a salir nuevamente a la luz pública y que lo tome como si no ha pasado nada.

La popular bomba sexi le resaltó que no debe ocultarse de una sociedad a su juicio de doble moral, agregando que no hay nada que no se pueda soportar.

Le expresó que Dios está a su lado dándole “esas fuerzas que necesitas para estar firme ante el mundo”.

“Aprovéchalo, puedes manejar el mundo a tu antojo”, agregó. Por último, lo dijo a la ex animadora que se quedara tranquila.

Bueno ya que nadie apoya a Yorgelis…aqui estoy yo para hacerlo , quedate tranquila sal del hueco donde estas que no ha pasado nada .. — Diosa Canales (@canalesdiosa) March 28, 2017

No te guardes ante una sociedad tan doble moral …los mensajes negativos deben ser los mas posotivos ..no hay nada que no puedas soportar — Diosa Canales (@canalesdiosa) March 28, 2017