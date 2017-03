Aracely Arámbula habla de su relación con Luis Miguel

Aracely Arámbula ha tenido muchos romances a lo largo de su vida, pero ninguno tan ‘especial’ y ‘hermoso’ como el que vivió junto al cantante mexicano Luis Miguel, con quien convivió aproximadamente media década y tuvo a sus dos hijos: Miguel, de 10 años, y Daniel, de 8.

A día de hoy, pese a toda la ‘tormenta’ que vino después de la ruptura, la artista mexicana guarda los mejores recuerdos de esa etapa de su vida. “[Fueron] unos seis años preciosos y los mejores de mi vida en relación a familia, a que fueron los nacimientos de mis hijos…”, expresó Arámbula recientemente en entrevista con el programa de televisión Suelta la sopa (Telemundo).

“Fue una cosa de la vida, así sucedió. Ni lo busqué, ni lo buscó. Son cuestiones de destino y cuestiones de vida porque tengo dos hijos. Nunca vas a programar ‘voy a tener a dos’. No, no pasa eso. Realmente las cosas se dan y fueron momentos muy hermosos y muy especiales”, detalló la inolvidable heroína del melodrama La patrona.

Sin mencionar el nombre de Luis Miguel, la protagonista de la telenovela La doña (Telemundo) aseguró sin miedo a equivocarse que junto al padre de sus hijos vivió el amor de su vida.

“Por supuesto, ¿cómo no viví el amor de mi vida si tengo dos hijos maravillosos? Me dicen ‘pero es que es una verdadera historia de amor, o sea nunca me lo hubiera imaginado’. Le digo ‘no, yo lo sé’. Si yo escribiera esta historia sería un éxito porque fue muy hermoso, fue muy único”, reconoció.

Si bien no descarta la idea de plasmar su historia de amor en un libro, la actriz prefiere por el momento guardarse los detalles para contárselos el día de mañana a sus hijos.

“Tal vez escribiría un libro pero sabes que es una historia que guardo con mucho amor, con mucho corazón, que quiero contárselas a mis hijos detalle a detalle cuando ellos tengan la edad y la madurez suficiente para entender lo que es el amor”, dijo.

Pero no todo fue color de rosa. Arámbula reconoció que también vivió muchas desilusiones. “Sí, por supuesto. Pero no te hablo de desilusionarte de la persona que amas. Te desilusionas más de la gente que está alrededor. Sí, me decepcionaron muchos amigos y mucha gente, muchos que se decían amigos. Pero no importa porque no son parte de mi vida”, explicó.

“Desde antes de tener hijos yo tenía ya una vida artística y grandes amigos. Atravesé ese trayecto de mi vida muy especial y muy hermoso y llegaron más amigos, llegaron muchos interesados también y cuando yo finalizo esa relación pues continúa la gente verdadera conmigo y los que se tenían que ir pues adiós. Es más, les agradezco. Me hicieron un favor”, concluyó.

DC | Agencias