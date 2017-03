Aprende a preparar una torta de chocolate húmeda

Para la receta de torta de chocolate humeda necesitarás:

4 huevos

1 ½ taza de azúcar

1 ½ taza de harina

1 taza de chocolate en polvo o cacao (también sirve chocolate amargo derretido)

1 taza de aceite

1 cucharada de polvo para hornear

1 taza de leche completa o descremada

1 taza de agua

1 taza de leche condensada

½ cucharada de vainilla

Preparación:

Lo primero que tienes que hacer batir los huevos. Si no quieres usar electricidad o no tienes batidora, está bien si los bates a mano, pues no hace diferencia alguna mientras lo hagas con fuerza.

Lo importante es cerciorarse de que no queden grumos en la mezcla.

Mientras bates, ve agregando el azúcar para que se mezclen. Unos 10 minutos deberían ser suficientes.

En un bowl aparte, coloca el agua, el aceite, la leche completa o descremada, la leche condensada, la vainilla y después mézclalos. Ahora agrégale a ese bowl el chocolate en polvo, la harina leudante, y el polvo para hornear para mezclarlos usando la batidora.

Después mezcla los contenidos de ambos recipientes en uno solo.

Ya para este momento debes tener un molde para tortas empolvado y engrasado con el aceite con su respectivo papel manteca y vacía la mezcla ahí.

El horno debe estar precalentado a uno 170º C antes de que metas toda la mezcla. Colócala dentro del horno por más o menos una hora. Retírala, déjala reposar, y ¡listo! Tienes una torta de chocolate húmeda.

DC/Agencia