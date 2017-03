Antonieta Mendoza de López: Valido por AD porque han brindado un apoyo firme por la libertad de los presos políticos

La madre del líder opositor y preso de conciencia Leopoldo López, Antonieta Mendoza de López, acompañó a los simpatizantes del partido Acción Democrática y firmó por la validación de dicha organización política, ya que le fue imposible validar por Voluntad Popular. A su juicio, la tolda blanca ha brindado un apoyo firme en la lucha por la libertad de los presos políticos.

“Estoy aquí porque me lo pidió mi hijo Leopoldo, yo no pude validar por su partido Voluntad Popular porque me fue imposible asistir, pero Acción Democrática ha respaldado de manera firme la lucha por la libertad de todos los presos políticos y de Venezuela. Sabemos que la Unidad debe ser mucho más que palabras; requiere gestos, requiere hechos y por eso estoy aquí hoy”.

Reiteró la importancia de participar en el proceso de validación de partidos para defender la democracia en el país. “ningún venezolano pude quedarse en su casa, sin validar. Querida Venezuela, los partidos políticos son la democracia y sin ellos le estamos dejando espacio a la dictadura”.

Recordó a quienes ya validaron por una tolda política que no deben hacerlo por otra para que su firma no sea anulada por el Consejo Nacional Electoral.

Por su parte, el secretario general de Acción Democrática, diputado Henry Ramos Allup, agradeció a la madre de Leopoldo López por participar en el proceso y validar por la tolda blanca. “Venezuela hoy puede ver cuánto sentido de la Unidad tenemos algunos. Nosotros entendemos que no es posible salir de este atolladero sin Unidad, pero no solo de palabras sino de hechos. Antonieta no pudo validar por Voluntad Popular, pero lo hace por nosotros, no porque sea militante sino como un gesto de solidaridad y respaldo a la actitud heroica que ha tenido Leopoldo López ante la dictadura. Ella no es militante de nuestro partido y es por eso que su presencia aquí es más importante que la de cualquiera de nosotros. ¡Antonieta, mil gracias!”.

DC/NP