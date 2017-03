Anna Vaccarella tras superar cáncer: Nadie dijo que la vida es fácil

Durante 11 meses la periodista venezolana luchó contra el cáncer. Ahora, recorre cada rincón del país con el objetivo de compartir un mensaje, de fuerza e inspirador, para todas aquellas personas que puedan estar pasando por una situación igual, o parecida, a lo que a ella le tocó atravesar.

“Renacida” es el nombre con el que bautizó su conferencia, la misma que llevó a las instalaciones del auditorio del Centro de Coordinación General ubicado en la avenida Bicentenario de Los Teques, municipio Guaicaipuro, donde compartió con funcionarios de la Policía de Miranda, personal obrero y administrativo.

“Nadie dijo que la vida es fácil, pero lo más difícil es que nadie nos dijo que la vida es justa, por eso tenemos que luchar hasta sentir que lo hicimos todo, a disfrutar de cada momento, de cada instante, tan pequeño que sea, amar nuestra rutina”, fueron parte de las palabras que compartió Vaccarella, quien ganó su lucha contra el Línfoma No Hodking, un tipo de cáncer que ataca las células linfáticas y la médula ósea.

En la conferencia, que también contó con la presencia del comisario general Elisio Guzmán -director y presidente de la Policía de Miranda-, la periodista instó a los presentes a seguir adelante y luchar cada día por sus objetivos. “El éxito de nuestras vidas, la mayoría de las veces, está más cerca de lo que imaginamos, en lo esencial, en lo cotidiano, en la rutina diaria, es por ello que a pesar de que tengamos todo lo que creemos que nos hace felices, debemos levantarnos una y otra vez”, aseguró.

Para Vaccarella, esta experiencia -por fuerte que parezca- le ayudó a ver la vida de una manera distinta y aprender que los venezolanos cuentan con dos alas muy importantes, y no son otras que la razón y la fe. “En esos momentos difíciles te das cuenta que la vida te ha lanzado al hombrillo, es decir, te ha echado a un lado y te das cuenta de lo rápido que has ido y de las cosas que has dejado de disfrutar, quizás por el trabajo, o porque te estancaste en cumplir una meta. La idea es valorar y agradecer lo que tenemos día a día, porque no sabemos si mañana estaremos”, contó.

La periodista de amplia trayectoria hizo énfasis en luchar siempre contra las adversidades, porque “nacemos y renacemos muchas veces en la vida y la clave de todo siempre será levantarse una vez más. No quiero decir que nos conformemos ni no resignemos, sino que sigamos adelante amando nuestras vidas”.

El comisario general Elisio Guzmán aprovechó la oportunidad para hacer entrega de un reconocimiento a Vaccarella, por la ardua labor que ahora lleva sobre sus hombros. “Admiro la fuerza y el valor que no solo tú sino todas las mujeres tienen para afrontar situaciones tan violentas como las que has vivido. Pido a Dios que continúes aleccionando a quienes ya han perdido la fe y la esperanza de seguir adelante, eres un ejemplo de lucha a seguir. Gracias por conmover e inspirar los corazones de la Policía de Miranda”.

